08.02.2017 12:44:42

Selçuklu Kent Konseyinden Kızılay'a destek

Konya Selçuklu Kent Konseyi ve Kızılay işbirliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyasında 100 ünite kan toplandı.

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Konya Selçuklu Kent Konseyi ve Kızılay işbirliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyasında 100 ünite kan toplandı.Selçuklu Kent Konseyi, örnek sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda 'Bugünün Gençleri Yarının Ustaları' projesiyle kan bağışı kampanyası düzenledi. Selçuklu Belediyesi Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisinde düzenlenen etkinliğe, sanayi çalışanları destek verdi. Kızılay ekipleri tarafından kalfa, çırak ve ustalardan 100 ünite kan bağışı alındı.Selçuklu Kent Konseyi'ne ve Kızılay'a yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür eden esnaflar, "Kan bağışı hayat kurtarıyor. Bugün bizler kan veriyoruz ama kan ihtiyacının kime, ne zaman olacağı bilinmez. Belki bağışladığımız acil kan bekleyen bir hastanın hayatını kurtaracak. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı kan bağışı konusunda duyarlı davranmaya ve kan vermeye davet ediyoruz" dedi.Selçuklu Kent Konseyi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen kan bağışı, yıl içinde devam edecek.