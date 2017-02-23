23.02.2017 10:26:40

Selçuklu İlçe Jandarma'dan okul ziyareti

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Jandarma Komutanlığı, okul ziyaretinde bulunarak öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Jandarma Komutanlığı, okul ziyaretinde bulunarak öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.Ayşe Tümer İlkokulunu ziyaret eden Selçuklu İlçe Jandarma Komutan vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yücel Serdar, öğrencilere Jandarma'yı tanıttı. Jandarma'nın insan merkezli, çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda saygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan örnek kolluk kuvveti olma vizyonuna sahip olduğunu belirten Başçavuş Serdar, toplum destekli güvenlik hizmeti projelerine değindi.Ziyarette öğrencilerin merak ettiği sorular da yanıtlandı.