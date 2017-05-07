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Selçuklu Belediyesi, sosyal ve kültürel hayata katkı sağlamayı sürdürüyor
08.05.2017 13:54:08

Selçuklu Belediyesi, sosyal ve kültürel hayata katkı sağlamayı sürdürüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Proje destek programı kapsamında 2017 yılında 35 projeye 2 milyon 811 bin TL destek veren Selçuklu Belediyesi, farklı sivil toplum kuruluşların gerçekleştirdiği projelere ev sahipliği yapıyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Proje destek programı kapsamında 2017 yılında 35 projeye 2 milyon 811 bin TL destek veren Selçuklu Belediyesi, farklı sivil toplum kuruluşların gerçekleştirdiği projelere ev sahipliği yapıyor.

"İlham Okumaları", "Çocuğumla Öğreniyorum", "Yeryüzünde Umut Var", "Bilinçli Tüketim ve Geleceğin Tasarruflu Gençleri", "Adalet Ömerlerini Arıyor", "Kültür ve Bilim Tarihimizde İz Bırakanlar" ve "İslam Tarihinin Abide Kadınları" gibi projeleri farklı sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerçekleştiren Selçuklu Belediyesi, hafta sonu 3 önemli projeye daha ev sahipliği yaptı. "Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması", "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" ve "Sultan II. Abdülhamid Döneminde Sağlık Hizmetleri" projelerine yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda öğrenci katıldı.

Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması

Selçuklu Belediyesi ve İrfan Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneğinin (İRFANDER) birlikte gerçekleştirdiği Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından 588 bin 400 kişi başvurdu. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunun ev sahipliği yaptığı ödül töreninde Türkiye geneli ve Konya il ödülleri takdim edildi. Yarışmanın A, B, C, D, E ve F kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncü olanlara 36 umre seyahati, 36 dost ülke yolculukları ve para ödüllerinden dilediği takdim edildi. www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden gerçekleştirilen G (Türkçe online) ve H (İngilizce online) kategorilerinde yarışanlar arasında birinci, ikinci ve üçüncü gelenler ise tablet bilgisayar ödülü kazandı. Sınavda 50 puan ve üstü alanlar arasından yapılacak çekilişle 10 kişiye daha Umre Seyahati ya da Dosta Yolculuk hediye edildi.

10. Uluslar Arası Öğrenci Buluşması

Selçuklu Belediyesi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca düzenlenen "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" ekinlikleri Kılıçarslan Şehir Meydanında gerçekleşti. Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerinde eğitim gören yabancı öğrenciler, stantlarda yöresel yemekleri, kıyafet, bayrak ve haritalarıyla ülkelerini tanıttı. Filistin, Suriye, Irak, Gambiya, Fas, Kazakistan, Yunanistan, Gürcistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden gelen öğrencilerin, kurulan platformda sunduğu geleneksel dans gösterileri dikkati çekti.

Sağlık alanında II. Abdülhamid

Selçuklu Belediyesi ve Sağlık-Der tarafından Kültür Tarihimizde İz Bırakanlar Projesi kapsamında "Sultan II. Abdülhamid Döneminde Sağlık Hizmetleri" adlı konferans gerçekleşti. Proje kapsamında Selçuklu'daki okullarda bilim insanları ve din adamları hakkında bilgilendirme ve sunumlar gerçekleştiriliyor. KTO Konferans Salonunda gerçekleşen programda II. Abdülhamid döneminde sağlık alanında gerçekleştirilen hizmetler Prof. Dr. Adem Ölmez tarafından anlatıldı.

Selçuklu Belediyesi'nin altyapı, asfalt, temizlik gibi temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda birçok faaliyet yürüttüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay," Selçuklu'nun sosyal kültürel hayatına katkı sağlamak, Selçuklu'yu sadece belediyecilik hizmetleri ile değil, gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerle de cazibe merkezi haline getirmek için gayret gösteriyoruz. Proje Destek Programımız kapsamında gerçekleştirilen Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması, 10. Uluslararası Öğrenci Buluşması ve Sultan II. Abdülhamid Döneminde Sağlık Hizmetleri projelerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Selçuklu'da her hafta gerçekleşen bu etkinliklerle Selçuklu'yu iyi bir geleceğe taşımak ve gelecek nesillere değerli bir miras bırakmayı hedefliyoruz" dedi.
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