26.02.2017 12:45:05

Selçuklu Av Köşkü'ndeki kazı çalışmaları

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Selçuklu Av Köşkü'nde yeniden başlanılan kazı çalışmalarında, su sarnıcı ve kanalizasyon sistemi ortaya çıkarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Selçuklu Av Köşkü'nde yeniden başlanılan kazı çalışmalarında, su sarnıcı ve kanalizasyon sistemi ortaya çıkarıldı.

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av köşkünden alınan harç örneklerinden 1925-1930 yıllarında bir çalışma yapıldığını ve restorasyon ihalesini alan firmanın gerekli şartlara uymadığı gerekçesiyle çalışmaların durdurulduğunu hatırlattı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nın isteği doğrultusunda bir bilim heyet oluşturulduğunu belirten Karabayram, alınan harç örneklerinin sonuçlandığını ve sonuçlara göre av köşkünün duvarlarındaki harçların cumhuriyet dönemi sonrası yapıldığının tespit edildiğini söyledi.

Karabayram, laboratuvar sonuçlarına göre, yapılan kazı çalışmalarında orijinal bölümlere kısmı müdahaleler yapıldığının tespit edildiğini belirterek, "Av Köşkü'nde yeniden projeler yapılmaya başlandı. Köşke, yeniden bir işlev kazandırılacak. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda belki dünyada az rastlanan bir kanalizasyon ve su sarnıcı ortaya çıkarıldı. Bu sarnıç ve kanalizasyon sistemine dönem olarak bakıldığı zaman, ünik bir yapıda görmek mümkün değil. Bu sarnıç ana bir mekandan oluşuyor. Sarnıç, kazılar bitince özel olarak sergilenmesi planlanıyor. Sarnıcın ve sisteminin nereye kadar uzandığına dair arkeolojik kazı yapılacak." ifadesini kullandı.

Yeni yapılacak projelerin ilgili koruma bölge kurulu tarafından onaylanması sonrasında av köşkü yeniden turizme kazandırılması için çalışmalara başlanıldığını vurgulayan Karabayram, şunları kaydetti:

"Turizm açısından büyük katkısı olacak. Antalya Valisi Vali Münir Karaloğlu bu alana çok önem veriyor. Özel bir ekibin kurulmasını istedi. Bu heyet bütün alanı inceledikten sonra av köşkünde özel restorasyonlara ihtiyaç olacak. Kısa zaman içerisinde Karaloğlu, alanı ziyaret edip incelemelerde bulunacak. Kazılar devam ediyor ama yeni proje revizyonları yapacağız."

Anadolu'da bilinen 3 av köşkünden bir olan yapının 1230-1248 yılları arasında inşa edildiği tahmin ediliyor.