SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Selçuk Üniversitesi Yunak MYO açıldı
08.05.2017 17:12:37

Selçuk Üniversitesi Yunak MYO açıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yunak Meslek Yüksekokulu(MYO)'nun resmi açılışı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yunak Meslek Yüksekokulu(MYO)'nun resmi açılışı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Yüksekokul bahçesinde gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş, "2010 yılında okulumuzun temeli Yunaklı hayırseverlerin ve ilçemizin yöneticilerinin de katkısıyla atıldı. 2013 yılında maliye, bankacılık ve sigortacılık ile elektrik bölümlerinin kurulması kararı çıktı. 2016'da maliye bölümümüze öğrenci aldık. Şimdi o ilk öğrencilerimiz şu an aramızdalar. Bankacılık ve sigortacılık bölümümüze de önümüzdeki dönem öğrenci alımına başlayacağız" dedi.

Yunak'ın gizli kalmış Aşık Molla Rahim gibi bir değerini de fark ettiklerini ifade eden Öztaş, "Bilim dünyası da yeni fark ettiğini ifade etti. Böyle bir değerin Yunak'ta yaşatılması adına ilk adımı da biz başlatmak istedik. Okulumuzda düzenlediğimiz okuma salonuna 'Aşık Molla Rahim Okuma Salonu' adını verdik. Okulumuzun bugünlere gelmesinde bizlerden katkısını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Burada imece usulünün nasıl hayata geçirildiğini görüyoruz"

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Açık ve net söylüyorum. Bu millet, büyük bir millet. İnsanlık tarihi var olduğu sürece ki 5 bin yıllık bir geçmişi vardır. Tarih sahnesinde hep varsa hep etkinse hep dominantsa ve hep belirleyiciyse bu onun karakterinde var olduğu içindir. Burada görüyorum ki Yunak'ın değerli idari görevlileri ve hayırseverleri bizim ilçedeki okulumuzun sorumluluğunu alıp kendilerine dert edinmişler. Biz ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Çocuklar bizlere emanet diyorlar. Biz bu çocukları, kendi çocuklarımızın yerine koyduk diyorlar. Normal şartlarda Batılı bir mantıkla düşünselerdi 'eğitim-öğretim işi YÖK'ün işidir. Rektörünü atamıştır ve bizi ilgilendirmez' diye düşünürlerdi. Ama görüyorum ki imece usulünün nasıl hayata geçirildiğini ve nasıl iş birliği yapıldığını canlı olarak burada yaşamış ve görmüş olduk. Bu milleti büyük bir millet yapan özellikler tam da burada karşımıza çıkıyor. Selçuk Üniversitesi 95 bin öğrencisi 2 bin 700 akademik personeli, 3 bine yakın idari personeliyle ülkemizin en kalabalık ikinci üniversitesidir. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve bilimsel arenada saygın yer kazanması için çalışmaktadır. Üniversiteler, ülkelerin gelişmesi için lokomotif kurumlardır. Ülkenin ihtiyacı olan eğitimli ve tecrübeli bürokratları ve her alanda ihtiyaç duyulan deneyimli insanları yetiştirmekle, bilgiyi üretmek ve yaymakla hükümlüdürler. Üniversitemizin tüm birimlerinde olduğu gibi Yunak'ta da ülkemizin gelişmesinde yöresel farklılıkları bira arada tutan bir kültür ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"Doğu toplumu uyandı ve üzerindeki baskıyı kırdı"

Konuşmasında tarihin yeniden yazıldığını ifade eden Prof. Dr. Şahin, "İnsanlık tarihinde tarihi olaylara baktığınızda yön veren olaylar, hep Doğu- Batı arasındaki çatışmalar olmuştur. Doğu üretmiştir, Batı sömürmüştür. Doğu geliştirmiştir, Batı hep tahrip edip saldırmıştır. Doğu hep kendini savunmuştur. Bilim adamları bunu çok açık ve net belirtiyorlar. 2000 yıllık bir Bizans ve Roma hakimiyetinin ardından, bin beş yüz yıllık dönemde Batı'nın gücünü kaybettiği ve Doğu'nun yeryüzüne ve dünyaya hakim olduğu bir dönem yaşanır. Ve bu dönemin 600 yılının temsilciliğini Osmanlı Devleti gerçekleştirmiştir. Her alanda gelişmeler olmuştur. Ama son 300 yıldır Batı'nın hakim olduğu, Aydınlanma Çağı'nın hakim olduğu modern ve teknolojik çağın dünyayı ne hale getirdiğini hep birlikte görüyoruz. Yaşanan iki dünya savaşında yaklaşık 110 milyon insan katledilmiştir. O katliamların sonucu Batı robotlaştırdığı insanlarla egemen olmuştur. Ama artık Doğu toplumu uyandı ve üzerindeki baskıyı kırdı. Ve yeniden istikbalini tayin etme noktasına geldi. Bu süreçte de Türkiye Cumhuriyeti'ne çok önemli görev düşüyor. Mazlum milletlerin umudu durumundayız. Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyük' diyorsa bu dünyaya meydan okumaktır. Mademki bunu benim Cumhurbaşkanım söylüyor, biz bunun arkasını üniversiteler, bilim adamları ve bilim camiası olarak doldurmak zorundayız. Ve çok çalışmalıyız. Çünkü bizim için buradan başka vatan yok. Gidecek başka yerimiz yok ve ölsek ölümüz bu topraklara gömülecek. Birlik ve beraberlik son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

Rektör Şahin'den ziyaretler

Açılış konuşmalarının ardından, protokol üyeleri Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'e teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra protokol üyeleri tarafından Yunak MYO'nun açılış kurdelesi kesildi. MYO binasında incelemelerde bulunularak Aşık Molla Rahim Okuma Salonu'nun açılışı da gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin ve beraberindeki heyet, açılışın ardından, Yunak Belediyesi tarafından yapılacak olan bir iş merkezinin temel atma törenine katıldı. Rektör Şahin, Yunak'ın ardından, Akşehir'de de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ve Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu'nu da ziyaret eden Rektör Şahin, okulun yöneticileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Törene, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in yanı sıra, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, Selçuk Üniversitesi MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş, Kurumsal İletişim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şimşek, dekanlar, müdürler, Konya, Yunak ve yakın ilçelerin adli, idari ve mülki yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
    YORUM YAZ
7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu
7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu
Cizre'de hendek-barikat operasyonları sırasında hasar gördüğü için yıkım kararı verilen binalar kontrollü yıkılmaya devam ediyor.
08.05.2017 17:28:26
Macron, ne zaman koltuğa oturacak?
Macron, ne zaman koltuğa oturacak?
Fransa İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimini kazan Macron'un, pazar günü Elysee Sarayı'nda düzenlenecek törenle görevi Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'dan devralacağını açıkladı.
08.05.2017 15:24:26
İngiltere göçmen sayısını sınırlamak istiyor
İngiltere göçmen sayısını sınırlamak istiyor
İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesine her yıl gelen net göçmen sayısının 100 binin altına indirileceğini bildirdi.
08.05.2017 15:19:08
MHP'li Yalçın: MHP’nin kaybettiğini öne sürenler...
MHP'li Yalçın: MHP’nin kaybettiğini öne sürenler...
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 'kendini Türkiye'nin en büyük gazetesi sanan bir boyalı magazin mevkutesinin, Ekim 2016'dan bu yana işi gücü bırakıp MHP aleyhtarlığına soyunduğunu, partiye üstü kapalı savaş açtığını' belirtti.
08.05.2017 15:04:48
Almanya'da iltica talebinde bulunanların sayısı azaldı
Almanya'da iltica talebinde bulunanların sayısı azaldı
Almanya'da bu yılın nisan ayında iltica talebinde bulunanların sayısının, mart ayına göre 14 bin 976'dan 11 bin 952'ye gerilediği bildirildi.
08.05.2017 15:01:00
CHP'li Gök: Taban rahatsız!
CHP'li Gök: Taban rahatsız!
'Önemli olan bütün arkadaşlarımızın bu süreçte medya önünde CHP'yi tartıştırmamalarıdır. Tüm parti tabanı CHP'nin, basın önünde tartışılmasını istemiyor...'
08.05.2017 14:09:37
Lavrov: Trump'ı dikkate alıyoruz
Lavrov: Trump'ı dikkate alıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Washington'la diyaloğunda ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediklerini dikkate aldıklarını söyledi.
08.05.2017 13:58:30
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
Ramazan ayı sonunda YPG'ye 'bir gece ansızın' gidilebilir...
Ramazan ayı sonunda YPG'ye 'bir gece ansızın' gidilebilir...
CHP'li Özgür Özel 'ortak aday' dedi
CHP'li Özgür Özel 'ortak aday' dedi
'FETÖ'cüler askeri disiplini yıkmak için sivil dolaşırlardı'
'FETÖ'cüler askeri disiplini yıkmak için sivil dolaşırlardı'
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi belli oldu
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi belli oldu
Ak Partili eski vekil FETÖ'den gözaltında!
Ak Partili eski vekil FETÖ'den gözaltında!
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit etti! 'Mekke ve Medine...'
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit etti! 'Mekke ve Medine...'
Selin Sayek Böke'nin istifa süreci 'küfürlü kavga' ile başladı!
Selin Sayek Böke'nin istifa süreci 'küfürlü kavga' ile başladı!
Netanyahu, Hamas'ın 'yeni siyaset belgesini' yırttı ve çöpe attı!
Netanyahu, Hamas'ın 'yeni siyaset belgesini' yırttı ve çöpe attı!
'CHP referandumun iptali için Erdoğan'ın başdanışmanına danıştı'
'CHP referandumun iptali için Erdoğan'ın başdanışmanına danıştı'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları