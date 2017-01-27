SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'na yeni bölümler açılacak
27.01.2017 11:52:48

Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'na yeni bölümler açılacak

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'na İngilizce, Arapça, Rusça ve Çince Mütercim Tercümanlık bölümler açılacak.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'na İngilizce, Arapça, Rusça ve Çince Mütercim Tercümanlık bölümler açılacak.

SÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılması için başvurulan İngilizce, Arapça, Rusça ve Çince Mütercim Tercümanlık Bölümleri, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylandı.

Yeni açılan bölümler hakkında bilgi veren SÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kazım Ürün; "Bünyemizde 83'ü İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde 100'den fazla yabancı dil öğretim elemanı var. Zengin İngilizce öğretim elemanı potansiyelimizden dolayı İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümüyle yola çıkmamızın uygun olacağını düşündük. Arapça Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı kadrosunu da oluşturuyoruz. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde İngilizce ve Arapça Mütercim-Tercümanlık Bölümlerine öğrenci almayı hedefliyoruz. Gerek bölümün açılmasında gerekse öğretim üyesi tedarikinde desteklerini esirgemeyen Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin'e teşekkür ediyorum. Bu bölümleri başta üniversitemiz ve Konya olmak üzere ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına katkıda kullanmak istiyoruz. Konya ve Türkiye'de dil konusunda otorite bir merkez olmayı hedefliyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız" dedi.

"Çince bilen öğretim elemanı ihtiyacı var"

Çince bilen elemanı konusunda ciddi bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ürün, "Sanayi kuruluşlarımızdan Çince konusunda nitelikli insana ihtiyaçları olduğu ve bu konuda yardımcı olmamız doğrultusunda talepler alıyoruz. Biz de Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak bu ihtiyacı karşılamak üzere bu bölümü açtık. Sanayi ve ekonomiye katkı noktasında bir boşluğu dolduracağız. Büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan Çin ile Türkiye'nin ekonomik ilişkileri çok önemli. Çince bölümünden mezun olacak öğrencilerin piyasayı canlandıracağını düşünüyorum. Çünkü bu bölümde okuyan öğrencilerimiz Çin'in ekonomisini, kültürünü, sosyal yapısını ve dilini tanıyacaklar" diye konuştu.

"Önemli bir boşluğu dolduracağız"

Konya ve çevresinde dışarıya mal ihraç eden kurumların nitelikli insan ihtiyaçlarını karşılamayı düşündüklerini dile getiren Prof. Dr. Ürün, "Bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağımızı düşünüyoruz. Hem Rusça hem de Çince öğretimi içinde kadroları oluşturmak üzere girişimlerimiz var. 1.5 milyarı aşkın nüfusun konuştuğu ve yakın gelecekte dünya ekonomisinde birinci sırayı alacağı belirtilen bir ülkenin dili olan Çince çok önemli. Konya'da ilk olarak üniversitemiz bünyesinde açılıyor olması da gurur vericidir. Hem sanayi hem de turizme hizmet etmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla açtığımız bu bölüme kadroyu oluşturduktan sonra öğrenci alımını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Yabancı Diller Yüksekokulu dünyaya açılacak"

Sadece bu dört bölümle kalmayıp önümüzdeki yıllarda Japonca, Farsça, Fransızca, Almanca hatta İspanyolca ve İtalyanca gibi başka bölümleri de açmayı düşündüklerini ifade eden Prof. Dr. Ürün, "Ülkemize hizmet etmek ve dünyaya açılmak istiyoruz. Bu vesile ile Konya'nın uluslararası bir konum kazanmasına da katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Konya ekonomisinin büyük bir bölümünün Orta Doğu ülkeleri, Rusya ve Çin ile büyük bir ticari ilişki içerisinde olduğunu görüyoruz. Diğer ülkelerle de ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkilerimizde nitelikli insanlara ihtiyacımız var. Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak bu konuda bir şeyler yapmak istiyoruz. Bizim bütün gayemiz "bu ülkeye en iyi şekilde nasıl hizmet ederiz" anlayışını dert edinen bireyler yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Şırnak’ta 24 bin öğrenci telafi eğitimi görüyor
Şırnak’ta 24 bin öğrenci telafi eğitimi görüyor
Şırnak’ta terör olayları nedeniyle eğitimlerinden geri kalan 24 bin öğrenciye telafi eğitimi veriliyor.
27.01.2017 12:05:05
İstanbulluların karla imtihanı
İstanbulluların karla imtihanı
İstanbul Anadolu yakasında yeniden başlayan kar yağışı sabah işe gitmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.
27.01.2017 12:02:42
İstanbul'da DHKP-C'li 4 kişi tutuklandı
İstanbul'da DHKP-C'li 4 kişi tutuklandı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı'nda 4 kişiyi tutukladı.
27.01.2017 11:58:25
Hamsi pahalılığı diğer balıkları da etkiliyor
Hamsi pahalılığı diğer balıkları da etkiliyor
Hamsinin tezgahlarda kilogramı 10 ila 15 lira arasında değişen fiyatlarla satılması, diğer balık türlerinin de fiyatlarının artmasına neden oluyor.
27.01.2017 11:49:42
İlk yerli baz istasyonu için tarih belli oldu
İlk yerli baz istasyonu için tarih belli oldu
ULAK Projesi kapsamında ASELSAN'ın öncülüğünde geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu, mart sonunda kullanılmaya başlanacak.
27.01.2017 11:40:50
Elazığ’da 383 köy yolu kapandı
Elazığ’da 383 köy yolu kapandı
Elazığ’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte 552 köyden 383’ünün yolu ulaşıma kapandı.
27.01.2017 11:38:40
İngiltere Başbakanı'ndan Trump'a Putin uyarısı
İngiltere Başbakanı'ndan Trump'a Putin uyarısı
İngiltere Başbakanı May, Trump'a 'Putin'e karşı dikkatli olması' tavsiyesinde bulundu.
27.01.2017 11:35:26
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
IŞİD’in PYD’den gizli talebi iddiası: Kürt İslam devleti ilan edin
IŞİD’in PYD’den gizli talebi iddiası: Kürt İslam devleti ilan edin
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları