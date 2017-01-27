27.01.2017 11:52:48

Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'na yeni bölümler açılacak

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'na İngilizce, Arapça, Rusça ve Çince Mütercim Tercümanlık bölümler açılacak.

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Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'na İngilizce, Arapça, Rusça ve Çince Mütercim Tercümanlık bölümler açılacak.SÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılması için başvurulan İngilizce, Arapça, Rusça ve Çince Mütercim Tercümanlık Bölümleri, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylandı.Yeni açılan bölümler hakkında bilgi veren SÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kazım Ürün; "Bünyemizde 83'ü İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde 100'den fazla yabancı dil öğretim elemanı var. Zengin İngilizce öğretim elemanı potansiyelimizden dolayı İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümüyle yola çıkmamızın uygun olacağını düşündük. Arapça Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı kadrosunu da oluşturuyoruz. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde İngilizce ve Arapça Mütercim-Tercümanlık Bölümlerine öğrenci almayı hedefliyoruz. Gerek bölümün açılmasında gerekse öğretim üyesi tedarikinde desteklerini esirgemeyen Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin'e teşekkür ediyorum. Bu bölümleri başta üniversitemiz ve Konya olmak üzere ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına katkıda kullanmak istiyoruz. Konya ve Türkiye'de dil konusunda otorite bir merkez olmayı hedefliyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız" dedi."Çince bilen öğretim elemanı ihtiyacı var"Çince bilen elemanı konusunda ciddi bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ürün, "Sanayi kuruluşlarımızdan Çince konusunda nitelikli insana ihtiyaçları olduğu ve bu konuda yardımcı olmamız doğrultusunda talepler alıyoruz. Biz de Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak bu ihtiyacı karşılamak üzere bu bölümü açtık. Sanayi ve ekonomiye katkı noktasında bir boşluğu dolduracağız. Büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan Çin ile Türkiye'nin ekonomik ilişkileri çok önemli. Çince bölümünden mezun olacak öğrencilerin piyasayı canlandıracağını düşünüyorum. Çünkü bu bölümde okuyan öğrencilerimiz Çin'in ekonomisini, kültürünü, sosyal yapısını ve dilini tanıyacaklar" diye konuştu."Önemli bir boşluğu dolduracağız"Konya ve çevresinde dışarıya mal ihraç eden kurumların nitelikli insan ihtiyaçlarını karşılamayı düşündüklerini dile getiren Prof. Dr. Ürün, "Bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağımızı düşünüyoruz. Hem Rusça hem de Çince öğretimi içinde kadroları oluşturmak üzere girişimlerimiz var. 1.5 milyarı aşkın nüfusun konuştuğu ve yakın gelecekte dünya ekonomisinde birinci sırayı alacağı belirtilen bir ülkenin dili olan Çince çok önemli. Konya'da ilk olarak üniversitemiz bünyesinde açılıyor olması da gurur vericidir. Hem sanayi hem de turizme hizmet etmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla açtığımız bu bölüme kadroyu oluşturduktan sonra öğrenci alımını sağlayacağız" şeklinde konuştu."Yabancı Diller Yüksekokulu dünyaya açılacak"Sadece bu dört bölümle kalmayıp önümüzdeki yıllarda Japonca, Farsça, Fransızca, Almanca hatta İspanyolca ve İtalyanca gibi başka bölümleri de açmayı düşündüklerini ifade eden Prof. Dr. Ürün, "Ülkemize hizmet etmek ve dünyaya açılmak istiyoruz. Bu vesile ile Konya'nın uluslararası bir konum kazanmasına da katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Konya ekonomisinin büyük bir bölümünün Orta Doğu ülkeleri, Rusya ve Çin ile büyük bir ticari ilişki içerisinde olduğunu görüyoruz. Diğer ülkelerle de ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkilerimizde nitelikli insanlara ihtiyacımız var. Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak bu konuda bir şeyler yapmak istiyoruz. Bizim bütün gayemiz "bu ülkeye en iyi şekilde nasıl hizmet ederiz" anlayışını dert edinen bireyler yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.