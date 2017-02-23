23.02.2017 11:53:33

Selçuk Tıp'ta UMKE ekibi oluşturuldu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) timi oluşturuldu.

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Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) timi oluşturuldu.Sağlık Bakanlığı normlarına göre Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) uygulama yönetmeliği kapsamında 4 UMKE timi oluşturuldu. Prof. Dr. Ahmet Ak, Doç. Dr. İnci Kara, Doç. Dr. Murat Öncel ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Kara'nın önderliğinde oluşturulan timlere Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi HAP kapsamında hastane Sivil Savunma Birimi ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü UMKE birimi tarafından oluşturulan programla UMKE Temel Eğitimi verildi. Eğitimler sonunda gerçekleştirilen tatbikatta ise olası acil durumlara görev dağılımı ve daha hızlı sorun çözmeye yönelik pratik yapılmış oldu. Ardından düzenlenen törende Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Birimi tarafından katılımcılara sertifika verildi.