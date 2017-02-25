25.02.2017 16:44:22

Selçuk Ticaret Odasına '5 Yıldızlı Oda' unvanı

Kalite standardını artırarak üst noktalara doğru hızla ilerleyen Selçuk Ticaret Odası, '5 Yıldızlı Oda' unvanını aldı.

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Kalite standardını artırarak üst noktalara doğru hızla ilerleyen Selçuk Ticaret Odası, '5 Yıldızlı Oda' unvanını aldı.Selçuk Ticaret Odası (STO) Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yolcu ve beraberindeki heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen 12. dönem akreditasyon sertifika törenine katılmak üzere Ankara'ya gitti. Ankara programına ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret ederek başlayan ve Ata'nın huzuruna çıkan oda yöneticileri, daha sonra TOBB'da düzenlenen sertifika törenine katıldı. Törende, Selçuk Ticaret Odasına '5 Yıldızlı Oda' unvanı verildi.Selçuk Ticaret Odası (STO) Başkanı Koray Yolcu, belge hakkında bilgi vererek, "Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte 2013 yılında göreve geldiğimiz zaman yeni yönetim anlayışı olarak ilk gündem maddemiz buydu. Selçuk Ticaret Odasının akreditasyonunu tamamlamış ve yönetimine devam etmesi kararındaydık. Bunun önceliği olarak personel çeşitliliğimizi artırdık, odamıza yeni personel aldık ve Akreditasyon sürecini başlatmış olduk. Bu belge, Selçuk Ticaret Odasının hizmet kalitesinin geliştiği ve değişeceği anlamına geliyor. Bu konuda odamız meclis üyeleri bize büyük destek verdi. Selçuk Ticaret Odası zaten çok özveriyle çalışan bir personele sahip. Bunu da tüm yapılan çalışmalarımızda görüyoruz. Ben bu anlamda bu belgeyi almamızda emeği geçen personelimize, tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza, meclis üyesi arkadaşlarımıza ve bizleri destekleyen, bizlere güvenen tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık hizmet kalitemizi daha da arttırıyoruz. Üyelerimizin kayıtlarını tutarak onlara daha yakın olacağız ve onlara kaliteli hizmet vereceğiz" dedi.