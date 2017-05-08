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Selçuk Ticaret Odası Ortodoks Dünyasını Ağırladı
09.05.2017 02:08:07

Selçuk Ticaret Odası Ortodoks Dünyasını Ağırladı

Selçuk Ticaret Odası Ortodoksların Azizler Sempozyumunda Ortodoks Hıristiyan din ve bilim adamları ile Rum Ortodoksların lideri Barthelomeos'u konuk etti.

Selçuk Ticaret Odası Ortodoksların Azizler Sempozyumunda Ortodoks Hıristiyan din ve bilim adamları ile Rum Ortodoksların lideri Barthelomeos'u konuk etti.

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi himayesinde İzmir Ortodoks Cemaati organizasyonuyla bu yıl üçüncüsü yapılan Uluslar arası Azizler Sempozyumu'nun son oturumu Selçuk'ta yapıldı.

Selçuk Ticaret Odası katkılarıyla Pamucak'ta yapılan son oturumda çeşitli ülkelerden edebiyatçılar, bilim adamları ve profesörlerle, Ortodoks ilahiyatçılar konuştu. 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen sempozyumda ev sahibi olarak konuşan Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu "UNESCO miras listesine girerken bu kadim kenti korumak ve gelecek kuşaklara güvenle emanet edebilmek için bir söz verdik. O sözü yerine getirebilmek için gayret ediyoruz. Yaklaşık dokuz bin yıllık tarihe sahip medeniyetlerin, inançların ve hoşgörünün beşiği UNESCO Dünya Mirası kentimizde sizleri ağırlamaktan memnunuz. Umarım bu sempozyum cemaatiniz ve tüm insanlık için faydalı olur."dedi.

SEMPOZYUM İÇİN SELÇUK'A GELEN FENER RUM PATRİĞİ BİR GÜNDE İKİ AYİN YÖNETTİ

Her yıl 8 Mayıs'ta düzenlenen Aziz Yuhanna Yortusu nedeniyle Selçuk'ta Ortodokslar için kutsal olan St John Kilisesi ve Efes'te bulunan Meryem Ana Kilisesi'nde ayin yapan Ortodoks cemaati üyeleri, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı ve Kaymakam Ayhan Boyacı'yı ziyaret ettiler. Barthelomeos'un yönettiği ayinlere çok sayıda Hıristiyan vatandaş ve sempozyuma gelen ilahiyatçı katıldı.

Oturumun sonunda sempozyumu değerlendiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, sempozyuma katkı koyan yerel aktörlere teşekkür ederek, iki ülke arasındaki bu yakınlaşma ve işbirliğinin son derece olumlu adımlar olduğunu kaydetti.

Bartholomeos konuşmasının devamında şunları söyledi: "10-15 güne kadar Yunanistan'ın Sayın Cumhurbaşkanı bir konferans için İstanbul'a gelecek. Büyük ihtimalle Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecekler. İki devlet başkanının buluşması önümüzdeki yıllarda atılacak adımlar ve samimi ilişkiler için önem arz ediyor. İki ülke arasında zaman zaman bir takım anlaşmazlıklar olabilir. Tıpkı ailenin iki ferdi gibi arada sırada sorun çıkabilir. Bu demek değil ki; sevgi , beraberlik ve anlayış bitecek. Ege Denizi'nin iki yakasında bulunan ülkeler olarak beraberlik devam edecektir. Bizim duamız da temennimiz de budur. Patrikhane olarak asırlar boyunca kültür ve medeniyet yaratan bir kurum olduk. Yirmi beş yıldır patrik olarak çalıştığım süre boyunca dinler arası diyaloğa büyük önem verdim. Hepimiz için söylemek isterim ki; barış, sevgi ve beraberlik için çalışacak alan var. Bu alandan istifade etmeliyiz. Gelecek nesiller için daha güzel ve anlayış dolu bir dünya bırakabiliriz" dedi.

Patriğin konuşmasından sonra Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'a Meryem Ana ikonası hediye etti. 10 Mayıs Çarşamba günü İzmir'deki programı sona erecek olan Fener Rum Patriği Bartholomeos buradan İstanbul'a geçecek.
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