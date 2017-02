24.02.2017 12:04:52

Selçuk'ta, turizmde mesleki liderlik projesi sona erdi

Selçuk Üniversitesi öncülüğünde, 'Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Mesleki Liderlik: İnovatif İstihdam Modeli Projesi' sona erdi. Projeyi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen projenin sertifika törenine Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Öztürk, Proje Organizasyon Bilim Kurulu Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Karaman, akademisyen ve öğrenciler katıldı.Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Öztürk, programın açılışında yaptığı konuşmada, "Mesleğinin lideri olmak için alanda önemli özelliklere sahip olmanız gerekiyor. Lider sıradan bir insan değildir. Bir insan bir sahanın lideri olabilir. Her konunun, her mesleğin, her bilimin lideri olamaz. Buna ne zaman ne de ömür yeter. Liderlik vasfını analiz ederken Mevlana ve Batılı bilginleri karşılaştırdığımızda dünyada en iyi liderlerin peygamberler olduğuna kanaat getirdik. Turizmde lider olmak için çok çalışacağız, araştıracağız ve gerçek bilgiye ulaşacağız. Tarihimizi bilmeden lider olamayız. Geleceğe lider olarak yürüyebilmemiz için geçmişimizi tanımamız gerek" dedi."Mesleki liderlik kavramını ülke gündemine taşıdık"Organizasyon Bilim Kurulu Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Karaman, projede başarılı olan öğrencileri tebrik ederek, "Mesleki liderlik kavramını Türkiye gündemine taşımak ve bunu gençlerimizle buluşturma adına yürüttüğümüz proje kapsamında sizleri burada görmekten mutluluk duyuyorum. İnşallah sizler de vatanına, milletine hizmet eden; milli ve yerli duruşuyla halkının yanında bir konum da olursunuz. Mesleğinizin lideri olun ve çalışmalarınızla çevrenizdekilere örnek olun" diye konuştu.Programın sonunda 'Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Mesleki Liderlik: İnovatif İstihdam Modeli Projesi'ni başarıyla tamamlayan öğrencilere ve projeyi destekleyen kuruluşların temsilcilerine de sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.