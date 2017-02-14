14.02.2017 15:54:56

'Selam Tevhid'de kumpas davasında beşinci duruşma

Selam Tevhid' olarak bilinen soruşturmada binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı.

FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesince görülen davanın duruşması, sanık sayısının fazlalığı, Yargıtay'daki salonların yetersizliği nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapıldı.

Heyete Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Öztunç'un başkanlık ettiği duruşmaya, sanıklar, avukatları ile müşteki avukatları katıldı.

HRANT DİNK DAVASINI KARARA BAĞLAYAN ESKİ HAKİM ERYILMAZ SAVUNMASINA DEVAM ETTİ

Duruşmada, Hrant Dink davasını karara bağlayan eski hakim Rüstem Eryılmaz, dün başladığı savunmasına devam etti.

Eryılmaz, 2010'da verdiği bir tek dinleme kararı nedeniyle, "siyasal ve askeri casusluk", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetmek, kurulan örgüte üye olma", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" gibi birçok ayrı suçtan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasının istendiğini savundu.

Dinleme kararında 3 ismin yer aldığını, İran uyruklu kişilerin de yurt dışında yaşadığını söyleyen Eryılmaz, Başbakanlık, MİT veya devletin üst düzeyinde kritik yerlerde görevli kişiler hakkında iletişimin tespiti kararı vermediğini öne sürdü.

Rüstem Eryılmaz, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürdü, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

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