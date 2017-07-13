13.07.2017 18:42:06

Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu

HDP'nin tutuklu eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a Doğu Beyazıt Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen ilk 5 aylık hapis cezası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 5 aylık hapis cezası kararı, bölge mahkemesi tarafından bozuldu.

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirtaş'ın konuşması nedeniyle Doğubayazıt 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçtiğimiz 21 Şubat'ta kararını açıklayan mahkeme, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılamak suretiyle Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla, Demirtaş'a 5 ay hapis cezası vermişti.

Kararı görüşen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, Demirtaş'ın hapis cezasını bozdu. HDP'nin açıklamasında, “Demirtaş'ın avukatlarının, benzeri konuşmaları nedeniyle başka mahkemelerde süren davalarının birleştirilmesi talebinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozmuştur” ifadeleri kullanıldı.