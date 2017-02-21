21.02.2017 18:33:44

Selahattin Demirtaş'a 5 ay hapis cezası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 5 ay hapis cezası verildi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 5 ay hapis cezası verildi.Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde karar çıktı. Selahattin Demirtaş'a, 19 Mart 2016 nevruzunda Doğubayazıt'ta yaptığı bir konuşmasından dolayı "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurum organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapis cezası verildi.