01.03.2017 15:12:47

'Sela okuyan imam ve müezzine saldırı iddiası' davası

İzmir'in Torbalı ilçesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece sela okuyan müezzin ve cami imamına sözlü saldırıda bulundukları, kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 23 sanığın yargılanmasına devam edildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı gece sela okuyan müezzin ve cami imamına sözlü saldırıda bulundukları, kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Müezzin S.S'nin avukatı Elvan Halıcıoğlu, iddianamede, "Kamu görevlisine görevini yaptırmama, ibadethane ve mezarlıklara zarar verme ile halkı kin ve nefrete tahrik etme" gibi suçlamaların yer almadığını belirtti.

Bahsettiği suçların işlendiğini savunan Halıcıoğlu, buna ilişkin suç duyurusunda bulunulmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti suç duyurusunun İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yapılmasına, adli kontrol şartının kaldırılması yönündeki talebinin reddine ve sanıkların duruşmalarda vareste tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı gece, Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde sela okuyan müezzin ve cami imamına sözlü saldırıda bulunarak kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 8'i tutuklanmıştı.

Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı 23 sanık hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, basit yaralama, hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl altışar ay hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Tutuklu 8 sanık, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.