04.05.2017 12:09:36

Şekerbank'tan çiftçilere masrafsız kredi

Şekerbank, çiftçilere özel başlattığı yeni kampanyasında 60 aya varan vadelerle masrafsız kredi kullandırıyor'

Şekerbank, çiftçilere özel başlattığı yeni kampanya ile 60 aya varan vadelerle masrafsız kredi imkanı sunuyor.

Banka açıklamasına göre, Şekerbank, başlattığı yeni kampanyası kapsamında çiftçilere uygun faiz oranları ve 60 aya varan vadelerle masrafsız kredi imkanı sunarken, ödemelerini düzenli yapan çiftçilere daha avantajlı faiz oranları sağlıyor.

Çiftçilere hasat zamanına göre yılda bir taksit ödeme imkanı da sunulan kampanya, 26 Mayıs'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Sabaz, kırsal hayatın devamlılığı için "Aile Çiftçiliği Bankacılığı" projesi ile bugüne kadar çiftçi ailelere 4 milyar TL'yi aşkın destek sağladıklarını ve çoğu yarım asırdır aynı yerde hizmet veren köklü şube ağı sayesinde üreticinin yerel ihtiyaçlarına özel çözümler sunduklarını belirtti.

Çiftçilere yönelik başlatılan bu kampanya ile yine üretenin yanında yer aldıklarını dile getiren Sabaz, "Kampanyamızda çiftçilerimiz ödemelerini hasat zamanına göre yapabiliyor. Ödemelerini düzenli yapan çiftçilerimize ayrıca daha uygun faiz oranları da sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sabaz, teminat sıkıntısı çeken üreticilerin de Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredi alternatifi ile kampanyadan faydalanabileceğini bildirdi.