02.03.2017 09:16:59

Şeker hastalığına ameliyatlı çözüm

Şeker hastalığı tedavisinde uygulanan iki çeşit ameliyattan biri Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nde yapılıyor. Bu ameliyat ile şeker hastalığından tamamen kurtulmak mümkün.

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Şeker hastalığı tedavisinde uygulanan iki çeşit ameliyattan biri Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nde yapılıyor. Bu ameliyat ile şeker hastalığından tamamen kurtulmak mümkün.Özel Ümit Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Müslüm Tarkan, tip 2 diyabet hastalığında geliştirilen iki ameliyatın son yıllarda dikkat çektiğini belirterek, bunlardan birisinin 'ileal transpozisyon' diğerinin ise 'transit bipartisyon' ismiyle bilindiğini söyledi.Ameliyatlardan birinin Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nde yapıldığını söyleyen Tarkan, "Bu ameliyatlar, son birkaç yıldır Türkiye'de de birkaç merkezde yapılmaya başlandı. Şeker hastalığı tedavisinde uygulanan bu cerrahi yöntemlerden biri olan transit bipartisyon ameliyatı, biz de hastanemizde yapıyoruz" dedi.Yüzde 90 başarı şansıAmeliyat hakkında bilgi veren Tarkan, şunları söyledi:"Bu ameliyatta standart yapılan sleeve gastrektomiye yani tüp mide ameliyatına ilaveten yapılan ince barsak ve mide arasındaki by-pass ameliyatını içermektedir. Söz konusu bu ameliyatın özellikle tip 2 diyabetli hastalarda yüzde 90 üzerinde başarı şansı olduğu bu hastaların ameliyattan sonra yaşamlarında hiç ilaç kullanmadan hayatlarını devam ettikleri yapılan çalışmalarla gösterilmiştir."