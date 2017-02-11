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Şehzadeler'e 2 adet yeni çok amaçlı salon geliyor
11.02.2017 14:38:23

Şehzadeler'e 2 adet yeni çok amaçlı salon geliyor

Şehzadeler Belediyesi tarafından Yeşilköy Mahallesi ve Hacıhaliller Mahallesinde yapılması planlanan 2 adet çok amaçlı salonun ihalesi tamamlandı.

Şehzadeler Belediyesi tarafından Yeşilköy Mahallesi ve Hacıhaliller Mahallesinde yapılması planlanan 2 adet çok amaçlı salonun ihalesi tamamlandı.

Şehzadeler Belediyesinin Hacıhaliller ve Yeşilköy Mahallelerinde yapmayı planladığı 2 adet çok amaçlı salonun ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yakın bir süre içerisinde okul bahçelerinde temelleri atılacak olan çok amaçlı salonlar öğrencilerin yanı sıra mahalle halkının kullanımına da sunulacak. Çok amaçlı salonların Spor Salonu, Düğün Salonu ve farklı sosyal etkinlikler için kullanılabileceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Geçtiğimiz yıl içerisinde çalışmalarına başladığımız Çok amaçlı salonlarımızın yapımında sona gelmiş durumdayız. Geçtiğimiz hafta yapılan ihale ile ihale süreci tamamlanan projelerimizin yakın bir zaman içerisinde temelini atmayı hedefliyoruz. İki adet yapacağımız çok amaçlı salonlarımızdan bir tanesini Hacıhaliller Mahallemizde ki okulumuzun bahçesine diğerini de Yeşilköy Mahallemizde ki okulumuzun bahçesinde yapacağız. Bu salonlar sayesinde o bölgenin en büyük ihtiyaçlarından birini de karşılamış olacağız. Toplamda 560 metrekare kapalı alana sahip olacak olan çok amaçlı salonlarımız çocuklarımızın spor aktivitelerini yapabileceği bunun yanı sıra mahalle halkımızın da düğün ve sosyal etkinliklerini yapabileceği modern tesisler olacak. Yapacağımız bu Çok amaçlı salonlarımız sadece iki mahallemize değil civar mahallelere de hizmet verebilecek. Hacıhaliller ve Yeşilköy Mahallelerimizde yapılacak olan 2 adet çok amaçlı salonumuzun Şehzadelerimize ve mahalle halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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