10.02.2017 14:24:19

Şehzadeler'den bebeklere 'hoş geldin' sürprizi

Manisa'da ilk olarak Şehzadeler Belediyesi'nin başlatmış olduğu 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yeni doğan Hilal-Bilge ikizleri ile Zeyneb, Elif Erva isimli bebekleri ziyaret ederek, ailelerinin mutluluklarına ortak oldu.

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Manisa'da ilk olarak Şehzadeler Belediyesi'nin başlatmış olduğu "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yeni doğan Hilal-Bilge ikizleri ile Zeyneb, Elif Erva isimli bebekleri ziyaret ederek, ailelerinin mutluluklarına ortak oldu.Ziyaretler sırasında Başkan Çelik'e, Başkan Yardımcısı Bilal Demir de eşlik etti. İlk olarak Bahar-Hakan çiftinin evine konuk olan Başkan Çelik, çiftin ikiz kızları olan Hilal ve Bilge bebekleri kucağına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Göreve geldiği 2014 yılında 'Hoş Geldin Bebek' projesini Manisa' da başlattıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Hoş Geldin Bebek' projemiz kapsamında yeni çocuk sahibi olmuş olan aileleri ziyaret ederek onların mutluluklarına ortak olmaya devam ediyoruz. Bugün de Bahar-Hakan kardeşlerimizin yeni doğan bebekleri olan Hilal ve Bilge ikizlerimizi, Teslime-Ferdi kardeşlerimizin kızı Zeyneb'i Hülya-Sami kardeşlerimizin kızları Elif Erva bebeklerimizi evlerinde ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde bebeklerimiz için hazırlamış olduğumuz özel bebek çantamızı da ailelerimize hediye ettik. 'Hoş Geldin Bebek' projemiz aralıksız süren bir projemizdir. Projemiz kapsamında ekibimiz rutin bir şekilde yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ederek içerisinde yeni doğan bebeklerin ihtiyacının bulunduğu çantalarımızdan hediye ediyorlar. Bende zaman buldukça yeni doğan bebekleri ziyaret ederek yeni çocuk sahibi olmuş ailelerle bir araya geliyorum" dedi.