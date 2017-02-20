20.02.2017 15:44:59

Şehzadeler Belediyesi Salih Koca'yı ağırladı

AK Parti'li belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ile ilgili bir toplantıya katılmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve 2. Bölge Koordinatörü Salih Koca, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

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AK Parti'li belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ile ilgili bir toplantıya katılmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve 2. Bölge Koordinatörü Salih Koca, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı ve 2. Bölge Koordinatörü Salih Koca, Belediye Meclis üyeleri ve Belediye Başkanları ile ilgili bir toplantıya katılmak üzere geldiği Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Salih Koca'ya AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları da eşlik etti.Salih Koca'nın ziyareti nedeniyle memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Koca'ya mesir ürünlerinden oluşan bir sepet ve Manisa'da yetişen şehzadelerin resimlerinin etrafına işlendiği Saruhan Bey'in türbesinin ahşap oyma minyatürünü hediye etti.Başkan Çelik'ten Şehzadeler ilçesine yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler alan Koca, Şehzadeler'in yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen başarılı çalışmalara imza attığını belirterek Başkan Çelik ve ekibini tebrik etti.