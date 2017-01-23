23.01.2017 16:49:24

Şehzadeler Belediyesi Bedesten'in çevresini aydınlatıyor

Şehzadeler Belediyesi Bedesten çevresinde aydınlatma çalışması başlattı. Şehzadeler genelinde toplamda 850 adet dekoratif aydınlatma direği montajı yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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Şehzadeler Belediyesi Bedesten çevresinde aydınlatma çalışması başlattı. Şehzadeler genelinde toplamda 850 adet dekoratif aydınlatma direği montajı yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, çalışmaların devam edeceğini belirtti.Şehzadeler Belediyesi Çarşı Mahallesinin Bedesten civarındaki sokaklarında aydınlatma çalışması başlattı. Çarşı mahallesinde dekoratif aydınlatma sistemleri kurduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak tüm hizmetlerimizi yaparken esnaflarımızı da unutmuyoruz. Bu bağlamda, Çarşı Mahallesinde daha önce başlatmış olduğumuz aydınlatma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediye ekiplerimiz esnaflarımızın yoğun olduğu sokaklarda aydınlatma direği montaj çalışmaları yapıyorlar. Bedesten civarında bulunan sokaklarda yapılan çalışma ile toplamda 35 adet dekoratif aydınlatma direğinin montajına başladık. İnşallah en kısa sürede bu çalışmamamızı tamamlayarak esnafımızın daha güzel bir ortamda ticaret yapmasını sağlayacağız. Daha önce ilk olarak Dr. Sadık Ahmet Caddesinde başlatmış olduğumuz çalışmamız halkımız tarafından da büyük beğeni toplamıştı. Bu çalışmamızı başka sokaklarımızda da yapmıştık" dedi.Şehzadeler İlçesi genelinde yapılan çalışma ile bugüne kadar toplamda 850 adet dekoratif aydınlatma direği montajı yapıldığını ifade eden Başkan Çelik, çalışmaların devam edeceğini söyledi.