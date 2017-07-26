26.07.2017 16:09:49

Şehrin sokakları güzelleşsin diye duvarları ücretsiz boyuyorlar

Bursa sokakları grafiti sanatçıları tarafından resimlerle süsleniyor.



3 genç kendilerini Bursa'nın kent estetiğini güzelleştirmeye adadı. Gençler, kendi imkânlarıyla aldıkları sprey boyalarla evlerin, trafoların, otoparkların duvarlarına resimler yapıyor. Bursa'da yaşayan Erdoğan Günaz, Ender Zorlu ve Abdullah Yardımcıoğlu isimli 3 genç, yazılarla veya resimlerle sokakları rengarenk boyuyor.



Bu işe gönül verdiklerine ifade eden gençler, "Kurum ve özel yerlere ücretli grafiti yaparak geçimimizi sağlıyoruz, ama Bursa sokakları güzelleşsin diye duvarları ücretsiz boyuyoruz. 15 sokağı boyadık. Bunların hiç birinden para talep etmedik. Bu işi ücretli yapsak maliyeti 30 bin lirayı bulurdu. Sokaklara yaptığımız boyaları kendi cebimizden alıyoruz. Günlerce çalışarak 3 arkadaş boyuyoruz. Bir bakıma şehre güzellik katmış oluyoruz. Kötü görünümdeki sokaklar rengârenk oluyor" dedi.