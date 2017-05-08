09.05.2017 10:10:20

Şehitlerin isimlerini kullanarak dolandırıcılık

Şırnak'ta özellikle iş adamlarını Vali Su ve Valilik Özel Kalem Müdürü olarak arayan dolandırıcıların, şehit ailelerine ev yapılacağını söyleyerek para talep ettikleri tespit edildi- Polis, kimlikleri belirlenen dolandırıcıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor

Şırnak'ta özellikle iş adamlarını telefonla arayıp, kendilerini Vali Ali İhsan Su ve Valilik Özel Kalem Müdürü İdris Kan olarak tanıtan dolandırıcıların, şehit ailelerine ev yapılacağını söyleyerek para talep ettiği belirlendi.

Bir ihbarı değerlendiren emniyet, bazı kişilerin, "şehit ailelerine ev yapıyoruz" şeklinde Vali Su ve Özel Kalem Müdürü Kan'ın da adını kullanarak vatandaşlardan para istedikleri bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmada, dolandırıcıların aradıkları iş adamlarına kendilerini Vali Su veya Kan olarak tanıttığı, şehit polis ve askerlere ev yapılacağını söyleyerek para talebinde bulundukları, bazı iş adamlarından da para aldıkları tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, kimlikleri belirlenen dolandırıcıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için bu kişilere itibar etmemeleri uyarısı yapılarak, Şırnak Valiliği ve Vali Su adını kullanarak yardım talep edenlerle karşılaşıldığında kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması istendi.