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Şehitlerimizi uğurluyoruz
23.12.2016 14:54:32

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz
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YORUMLAR

Akdeniz'de kar ve fırtına
Akdeniz'de kar ve fırtına
Mersin'in Mut ilçesinde etkili olan kar, Hatay ve Osmaniye'de ise fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
23.12.2016 14:52:00
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 3 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, doktorların da aralarında yer aldığı 14 zanlı gözaltına alındı.
23.12.2016 14:49:29
Fenerbahçe taraftarı Avni Aker’e alınmayacak
Fenerbahçe taraftarı Avni Aker’e alınmayacak
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
23.12.2016 14:34:44
HDP'den Prvin Buldan açıklaması
HDP'den Prvin Buldan açıklaması
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile ilgili açıklama yaptı.
23.12.2016 14:33:15
Uludağ'da kar kalınlığı 117 cm
Uludağ'da kar kalınlığı 117 cm
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 117 santimetreye ulaştı.
23.12.2016 14:21:15
'Akdeniz'de ölen sığınmacıların sayısı 5 bini geçti'
'Akdeniz'de ölen sığınmacıların sayısı 5 bini geçti'
BM, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve böylece Akdeniz'de bu yıl ölen sığınmacı sayısının 5 bini aştığını bildirdi.
23.12.2016 14:18:22
Meksika'daki havai fişek mağdurlarına yardım sözü
Meksika'daki havai fişek mağdurlarına yardım sözü
Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, başkent Meksiko'da üç gün önceki patlamada harap olan havai fişek çarşısını yeniden inşa edeceklerini söyledi.
23.12.2016 14:17:28
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