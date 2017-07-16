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'Şehitler Makamı'na yoğun ilgi
'Şehitler Makamı'na yoğun ilgi
16.07.2017 14:42:55

'Şehitler Makamı'na yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nin ardından açılışını yaptığı Şehitler Makamı'na ziyaretler devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni kapsamında açılışı yapılan Şehitler Makamı'na vatandaşların ilgisi devam ediyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimininde şehit olanlar anısına, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında yapılan ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Şehitler Makamı'nı ziyaret eden vatandaşlar, şehitler için dua ediyor ve anıtın fotoğrafını çekiyor.

Vatandaşlar ayrıca, Şehitler Makamı içinde kurulu ses si̇stemi̇nden sürekli̇ olarak yükselen selaları dinliyor.

Şehitler Makamı'nı ziyaret eden öğretmen Serpil Kıvrak, anıtı görmek için Sakarya'dan İstanbul'a geldiklerini söyledi.

15 Temmuz gecesi Sakarya'da olduğunu ve orada da ufak çaplı girişimler meydana geldiğini belirten Kıvrak, "Selaları duyar duymaz eşimle birlikte meydana indik. Kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden selalarla birlikte duygulandık ve hepimiz Sakarya Kent Meydanı'na akın ettik. Tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak diyen kahraman şehitlerimiz bu güzel, kutlu makamla şereflendiler. Duygulandık ve eşimle birlikte Sakarya'dan buraya ziyarete geldik, bu anı yaşamak için." diye konuştu.

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Emekli ve 3 çocuk babası Nurettin Kamiloğlu ise anıtı ziyarete Büyükçekmece'den geldiğini söyledi.

15 Temmuz'u unutmadığını ve unutturmamak için Şehitler Makamı'nda olduğunu ifade eden Kamiloğlu, şöyle konuştu:

"Allah'ım inşallah bir daha bize böyle bir 15 Temmuz yaşatmaz. Geçmiş tarihimizde Çanakkale ve Sakarya ve Dumlupınar'ımız var. Tarihimizi çok iyi okumalıyız. Arkadan gelen gençlerimize, çocuklarımıza çok iyi anlatmalıyız, öğretmeliyiz, yaşatmalıyız. İşte bir parçası da burada. Yapanlardan Allah razı olsun. Herkesin gelip görmesini isterim. Bu bir destandır.Türk milletinin yazmış olduğu bir destandır. Ama buna şu anda hala destan diyemeyenler var. Çok yazık. Geçmişlerine bir baksınlar. Bi̇z hi̇ç ki̇mseye esi̇r olmayız. Bi̇z Türk mi̇lleti̇yi̇z. Bunu kafalarına soksunlar."

NİKAHTAN ÖNCE ŞEHİTLER MAKAMI'NA GELDİLER

Emre ve Merve Tıraş çifti de nikah törenine gitmeden önce Şehitler Makamı'nı ziyaret ederek darbe girişimi gecesinde şehit olanlar için dua etti.

Bu arada, anıta giden yol üzerinde ve etrafında yer alan her bir servi ağacı bir şehidi simgeliyor. Ağaçların önüne çakılan metal plaka üzerine her bir şehidin adı ve yaşı bulunuyor.


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