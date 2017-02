21.02.2017 14:09:31

Şehitkamil'deki başarının tesadüf olmadığı kanıtlandı

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonun 2017 sezonu planlı faaliyetleri arasında yer alan Kulüpler Arası Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Akredite Yarışları'nda takım halinde Türkiye şampiyonluğunu ilan etti.Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığınca 16-19 Şubat 2017 tarihleri arasında Samsun Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Kulüpler Arası Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Akredite Yarışları'na 51 sporcu, 4 antrenör ve 2 idareci ile katılan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, Gaziantep'e 2 kupayla döndü. 31 farklı spor kulübünden 256 sporcunun 4 gün boyunca kulvarlarda kıyasıya mücadelesine sahne olan şampiyonada Yeşil-Siyahlı kulüp, erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonluğunu ilan ederken, kızlar kategorisinde ise takım halinde Türkiye 3.'lüğü elde ederek ödül kürsüsündeki yerini aldı. Bu sonuçlarla genç şampiyonlar, 2 yıl üst üste şampiyonluğu kimseye bırakmayarak başarılarının tesadüf değil, sürekli olduğunu bir kez daha kanıtladı.Başarı geleneği bozulmadıTürkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı yurtiçi faaliyet programında 2017 yılının kulüplerarası ilk yarışı olarak yerini alan Gençler Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri dereceler ve kırdıkları rekorlarla su sporlarında 'Gazi' şehrin gururu olan yeşil-siyahlı sporcular, yılladır süre gelen başarı geleğeni bozmadı.Sezonun en önemli organizasyonlarından biri olan Kulüpler Arası Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Akredite Yarışları'nda takımlar halinde 2 kupa kazanmanın büyük bir gurur olduğunu dile getiren Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Su Sporları Branşları Baş Antrenörü Cengiz Bingül, şampiyona sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:"16-19 Şubat 2017 tarihleri arasında Samsun Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Kulüpler Arası Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Akredite Yarışları'ndan 2 kupa ile Gazi şehrimize dönmek bizler için büyük bir gurur. Sporcularımız, ferdi olarak ve takım halinde Türkiye Şampiyonlukları elde etti, Türkiye rekorları kırdı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sezonun ilk ve en prestijli şampiyonlarından birini şampiyon olarak tamamlayarak bu branşta başarımızın tesadüf olmadığını gösterdik. Her zaman ifade ettiğim gibi biz, büyük ve güçlü bir aileyiz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve değerli yöneticilerimizin büyük desteğini her zaman her platformda hissediyoruz. Velilerimiz, bizim en büyük enerji kaynağımız. Altın kalpli antrenörlerimiz, altın kulaçları yetiştiriyor. Sporcularımız ise her anlamda şampiyonlar. Tüm bunlar büyük bir ekip çalışmasının ürünü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlimizin, ülkemizin, Türkiye Su Altı Sporları camiamızın uluslararası platformda en iyi şekilde temsil edilmesi adına çalışmaları sürdüreceğiz."Milli gurur sürüyorMilli antrenörleri ve sporcuları Türk sporuna kazandıran Şehitkamil Belediyesinde Ay-Yıldızlı heyecan her geçen yıl büyüyerek devam ediyor. Su sporları branşlarında ulusal ve ulusalararası platformda büyük başarıların altına imza atan Yeşil-Siyahlı teknik adamlar ve altın kulaçlar, Türkiye Şampiyonası'nda sergiledikleri başarı dolu performansla 2017 yılında da Ay-Yıldızlı formayı gururla taşımaya devam edecek.