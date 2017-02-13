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Şehitkamil'de arşivleme ve güvenlik için protokol imzalandı
13.02.2017 13:58:39

Şehitkamil'de arşivleme ve güvenlik için protokol imzalandı

Şehitkamil Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 13. Bölge Müdürlüğü arasında mimari projelerin elektronik ortamda alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen protokol imzalandı. Başkan Fadıloğlu, imzalanan protokol ile hem arşivleme hem de güvenlikle ilgili önemli bir işbirliği yapıldığını söyledi.

Şehitkamil Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 13. Bölge Müdürlüğü arasında mimari projelerin elektronik ortamda alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen protokol imzalandı. Başkan Fadıloğlu, imzalanan protokol ile hem arşivleme hem de güvenlikle ilgili önemli bir işbirliği yapıldığını söyledi.

Tapu ve Kadastro 13. Bölge Müdürü Mustafa Aslan ile beraberindeki heyet, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti. Şehitkamil Belediyesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yetki verdiği Tapu ve Kadastro 13. Bölge Müdürlüğü arasında mimari projelerin elektronik ortamda alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen önemli bir protokol imzalandı. Arşivleme ve güvenlik konularını içeren protokolü Bölge Müdürü Mustafa Aslan ile Başkan Rıdvan Fadıloğlu imzaladı.

"Hem alan hem de sahtecilik sıkıntısı çözülecek"

İmza sonrası açıklamada bulunan Tapu ve Kadastro 13. Bölge Müdürü Mustafa Aslan, protokolün içeriğine ilişkin bilgi verdi. Bölge Müdürü Aslan, "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda belediyelerle mimari projelerle kat intibakı projelerin arşivlerin elektronik ortamda saklanması amacıyla belediyelerimizde protokol imzalama çalışmalarına başlamıştık. Bugün de Şehitkamil Belediye Başkanımızın onayıyla birlikte bu protokolü hayata geçiriyoruz. Bu protokol ile birlikte artık Tapu Müdürlüklerimizin en büyük sorunu olan tapu arşivlerinin sayısal ortamda saklanmasını sağlayacağız. Böylelikle hem belediyemiz hem de biz, bu arşivleri dijital ortamda saklayarak evrakta sahteciliğin önüne geçmiş olacağız. Bu kapsamda Şehitkamil Belediye Başkanımıza göstermiş olduğu nezaketten dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım hayırlısı olur. Bundan sonra evrakta sahteciliği önlemiş oluruz. Bu kapsamda değerlendirme uzmanları da artık bu çalışmayla bizim Tapu Müdürlüklerimize müracaat etmeyecekler, TAKBİS üzerinden direk olarak mimari projelere ulaşmış olacaklar. Dolayısıyla hem yer kaplamamış olacak hem vakitten kazanmış olacağız hem de evrakta sahteciliği önlemiş olacağız" açıklamasını yaptı.

"Bu çok büyük bir avantaj"

Protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Fadıloğlu, protokolün hem kurumlara hem de vatandaşa önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. Başkan Fadıloğlu, "Dijital arşiv oluşturmasını bugün kurumlar arası işbirliği çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bu işbirliği hem iş yükünü ortadan kaldıracak hem de fiziki mekanlarda boşa alan kaybetmeyi ortadan kaldıracak. Geçmiş dönemdeki yapılan uygulamalarda herhangi bir bina kat mülkiyetine geçtiğinde kat ittifakı kurulurken bizde bir proje, bir projenin de aynısı Tapu Müdürlüğünde bunuluyordu. Hem bizim arşivde alan kaplıyor hem de Tapu Müdürlüğü arşivinde alan kaplıyordu. Artık bunlar kapsadığı alan açısından sıkıntı oluşturmaya başlamıştı. Bir de günün teknolojisine uygun olarak bunların sanal ortamda saklanması gerekiyordu. Belediyelerle yapılan çalışmalara biz de destek verdik. Ben özellikle Bölge Müdürümüzün şahsında tüm camiaya teşekkür ediyorum. İnşallah kurumlar arası işbirliği çerçevesinde bu çalışmalarımızı daha ileriye doğru taşıyacağız. Güzel bir proje, ümit ederim ki tüm Türkiye'deki resmi kurumlar bu sisteme geçtiğinde hem evrak sahteciliğinin ortadan kalkması hem de boşa arşiv alanlarının oluşmasını ortadan kaldırmış olacağız. Bu çok büyük bir avantaj. Bu süreçte biz Şehitkamil Belediyesi olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret göstereceğiz. Umarım bundan hem kurumlarımız hem de vatandaşlarımız fayda görür. Amacımız milletimize daha iyi hizmet edebilmektir" diye konuştu.
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