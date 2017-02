21.02.2017 12:47:09

Şehit yakınlarından kaymakam ve belediye başkanına ziyaret

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Teğmen Furkan Yayla'nın babası Ethem Yayla ve yakınları Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş'i ve Belediye Başkanı Tolga Erener'i makamında ziyaret etti.

Suriye'de icra edilen operasyonda şehit düşen Teğmen Furkan Yayla'nın babası ve yakınlarını makamında kabul eden Görele Kaymakamı Turan Ermiş, her şehidin yakını kendileri için emanet olduğunu söyledi.Kaymakam Ermiş; "Şehit yakınları ve ailelerini kendi ailem ve yakınım olarak görüyorum. Onları kendi ailemden ayırmam mümkün değil. Her sorun ve sıkıntılarında yanlarında olmak gönül borcumuzdur."dedi.Belediye Meclis üyeleriyle birlikte şehit yakınlarını ağırlayan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ise tekrar başsağlığı dileğinde bulunarak her dâhim yanlarında olacaklarını ifade etti.