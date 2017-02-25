25.02.2017 15:15:37

Şehit yakınları yararına sergi

Silivri Tokatlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin katkılarıyla düzenlenen sergideki eserlerin satışından elde edilen gelir, şehit ailelerine bağışlanacak

Silivri Tokatlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince şehit yakınları yararına düzenlenen resim sergisi açıldı.

Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda beğeniye sunulan sergide, Tokatlı ressam Remzi Akçay'ın yağlı boya 100 tablosu yer aldı.

Açılışta konuşan Silivri Kaymakamı Ali Partal, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde esaret altında kalmadığını, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da dış güçlerin ve hainlerin saldırılarına karşı durduğunu anlattı. Partal, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Silivri Tokatlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Geçit, sergiyi, ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak şehadet mertebesine erişen şehitleri anmak ve ailelerine destekte bulunmak için hazırladıklarını söyledi.

Geçit, sergideki eserlerin satışından elde edilen gelirin şehit ailelerine bağışlanacağını belirtti.

Açılışta Silivri Kaymakamı Ali Partal tarafından ressam Remzi Akçay'a plaket takdim edildi.

Sergide Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yağlı boya portreleri de yer aldı.

Açılışa Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, MHP Silivri İlçe Teşkilat Başkanı Zafer Yalçın ile davetliler katıldı.