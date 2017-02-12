12.02.2017 14:34:44

Şehit ve yaralı askerlerin kimliği belirlendi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde bugün gerçekleştirilen operasyonda şehit olan ve yaralanan askerlerin kimlikleri belirlendi.

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde bugün gerçekleştirilen operasyonda şehit olan ve yaralanan askerlerin kimlikleri belirlendi.Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile girilen çatışmada, 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı duyurulmuştu. El Bab'da şehit olan askerin Piyade Teğmen Furkan Yayla (23) olduğu öğrenilirken, Gaziantep'te tedavi altına alınan yaralı askerlerin ise Piyade Binbaşı Cem Sönmez ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tura olduğu belirlendi.Öte yandan yaralı askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Tura'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Binbaşı Cem Sönmez'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.