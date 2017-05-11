11.05.2017 17:56:57

Şehit Uzman Çavuş Ünal, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 gün önce mayın patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ünal'ın cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi - Şehidin eşi ve kardeşi cenaze törenine Ünal'ın üniformasıyla katıldı- Törenden önce bir süre cenaze aracında bekletilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, 4 ay sonra yapacağı düğün töreninde g

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ünal'ın cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan 24 yaşındaki Ünal'ın naaşı, konvoy eşliğine karayoluyla Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyündeki baba ocağına getirildi.

Helallik alındıktan sonra köy camisine götürülen şehidin cenazesi, ikindi namazının ardından mezarlık önündeki alana götürüldü. Burada şehidin öz geçmişi okunduktan sonra İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehidin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin eşi Merve Ünal ile kardeşi Hakan Ünal, cenaze törenine şehidin üniformasıyla katıldı. Bu arada törenden önce bir süre cenaze aracında bekletilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, 4 ay sonra yapacağı düğün töreninde giymek için aldığı damatlığı konuldu.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Tuğgeneral Mustafa Gönel, Garnizon Komutanı Albay Şenduran İnan, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin bir süre önce nikah kıydığı, görevi nedeniyle gerçekleştiremediği düğün törenini 4 ay sonra yapacağı öğrenildi. Görevine 2015'te başlayan şehidin, annesi ve kız kardeşini 1998 yılında trafik kazasında kaybettiği belirtildi.

Şemdinli ilçesinde 9 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Çatalca köyü civarında mayın arama tarama faaliyeti sırasında mayın patlaması sonucu ağır yaralanan Ünal, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düşmüştü.



