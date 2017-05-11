11.05.2017 18:00:37

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ünal, Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Düğününe sayılı günler kalan şehidin damatlığı tabutunun üzerine konuldu.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ünal, Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Düğününe sayılı günler kalan şehidin damatlığı tabutunun üzerine konuldu.Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Çatalca köyü civarında terör örgütü PKK'ya yönelik mayın arama tarama faaliyeti sırasında mayın patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu. Şehidin naaşı Ankara'da düzenlenen askeri törenin ardından helikopterle Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyüne getirildi. Askeri araca alınan şehidin cenazesi Karahacip köyündeki baba ocağına son kez getirilerek helallik alındı. Şehidin annesi ve kardeşini trafik kazasında kaybettiği, ailesinin ise Ankara'da yaşadığı öğrenildi.Damatlığını tabutunun üzerine örttüler4 ay önce nikah kıydığı öğrenilen şehit Ünal'ın Ramazan Bayramı sonunda düğün yapmayı planladığı öğrenilirken, sosyal medyada nikah törenini paylaştığı fotoğrafta ise, "Dünyadaki en güzel yön tarafı 'EŞİM' diyerek seni göstermek. Seni çok seviyorum, ömrümün sonuna kadar Evet Evet Evet" notunu yazdığı ortaya çıktı. Düğününe 1 ay kala şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ünal, son yolculuğuna tabutunun üstüne örtülen damatlığı ile uğurlandı.Eşini son yolculuğuna asker elbisesiyle uğurladıEşi cenaze törenine asker elbisesiyle katıldı. Şehit Uzman Çavuş Mustafa Ünal'ın 4 ay önce evlendiği ancak görevi nedeniyle düğününü yapamadığı öğrenildi. Eşiyle düğün planları yaparken acı haberle yıkılan eşi Merve Akbaş, şehidin cenaze törenine asker elbisesiyle katıldı. Gözü yaşlı eşi askeri personel teselli etti. Cenaze töreninde şehit babası Kahraman Ünal da gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun tabutuna bakarak gözyaşı döken babayı yakınları teselli etti.Müftü Ahmet Akın'ın kıldırdığı cenaze namazından ardından şehidin naaşı köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Vali Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Ceylan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Tuğgeneral Mustafa Gönel, Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fatih Üstündağ ve binlerce vatandaş katıldı.