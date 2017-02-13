13.02.2017 16:53:55

Şehit Uzman Çavuş Sedat Atalay, Aşkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkan'ı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde Rus savaş uçağının vurduğu binanın enkazında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman çavuş Sedat Atalay (26), Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Merdivenli Köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

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Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkan'ı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde Rus savaş uçağının vurduğu binanın enkazında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman çavuş Sedat Atalay (26), Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Merdivenli Köyünde son yolculuğuna uğurlandı.Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El Bab bölgesinde 9 Şubat günü Rusya'ya ait savaş uçağının kazayla vurduğu belirtilen binada 3 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı. Yaralı askerlerden uzman çavuş Sedat Atalay, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede önceki gün saat 17.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Bekar olan Uzman Çavuş Sedat Atalay'ın naaşı dün askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Şehit Atalay'ın cenazesi bugün ikindi de kılınan cenaze namazının ardından baba ocağı olan Aşkale ilçesinin Merdivenli Mahallesi'nde toprağa verildi.Cenaze namazına, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, askeri erkan ve çok sayıda cemaat katıldı.Şehidin annesi Fadime ve babası Sinan Atalay, gözyaşlarına boğularak ayakta durmakta güçlük çektiler. Şehidin babası Sinan Atalay oğlunun beresini takarak son yolcuğuna uğurladı.