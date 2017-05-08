08.05.2017 15:47:03

Şehit Uzman Çavuş Musa Saydam adına kütüphane açıldı

Gönüllü TSK personeli tarafından oluşturulan Şehit Kütüphaneleri projesine Kırıkkale'de yeni bir kütüphane eklendi.

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Gönüllü TSK personeli tarafından oluşturulan Şehit Kütüphaneleri projesine Kırıkkale'de yeni bir kütüphane eklendi.Şehit Uzman Çavuş Musa Saydam kütüphanesinin açılışı Kırıkkale Naciye Pehlivanlı Saran Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Tamamen gönüllülük esası ile çalışmalarını yürüten ve kitaptan başka bir bağış kabul etmeyen Şehit Kütüphaneleri topluluğu bugüne kadar ülkede pek çok il ve ilçedeki şehit askerlerin okuduğu okullarda kütüphane ve okuma salonu açtı. Silah arkadaşlarına vefa borcunu bu şekilde ödemeye çalışan grup bu çalışmalarına bir yenisini ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Naciye Pehlivanlı Saran Anadolu Lisesi yönetiminin katkılarıyla Kırıkkale'ye kazandırdı. Şehit Uzman Çavuş Musa Saydam'ın anısı okumuş olduğu lisede canlı tutulacak.Açılışa Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.