17.02.2017 08:34:47

Şehit Tarık Koçoğlu için mevlit okutuldu

Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, şehit Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesindeki baba ocağında okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı.

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Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, şehit Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesindeki baba ocağında okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı.Mevlide, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı'nın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, devlet olarak her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerinin yanında olacaklarını vurgulayarak, "Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Şehidimizin emanetlerine sahip çıkarak onun mezarında rahat uyumasını sağlamak bizlerin görevidir" diye konuştu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programında dualar okundu.Piyade Üstteğmen Tarık Koçoğlu, 'Fırat Kalkanı Harekatı' esnasında Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olmuştu.