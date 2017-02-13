13.02.2017 15:17:53

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphane ve Okuma Salonu açıldı

15 Temmuz kalkışma girişimi sırasında şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın adının verildiği Kütüphane ve Okuma Salonu, Necatibey Eğitim Fakültesinde düzenlenen törenle açıldı.

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15 Temmuz kalkışma girişimi sırasında şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın adının verildiği Kütüphane ve Okuma Salonu, Necatibey Eğitim Fakültesinde düzenlenen törenle açıldı.15 Temmuz kalkışması sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbe girişimini protesto ettiği sırada açılan ateş sonucu şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank'ın adının verildiği Kütüphane ve Okuma Salonu düzenlenen törenle hizmete girdi. Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi ve Okuma Salonunun açılış kurdelesini Vali Ersin Yazıcı, NEF Dekanı Prof. Dr. Fatih Satıl, BAUN Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Rektör Yardımcısı Mehmet Baştürk birlikte kesti. Vali Yazıcı ve Rektör Özdemir kitap okuma etkinliğinin ardından öğrencilerle sohbet etti.Vali Ersin Yazıcı, Prof.Dr.İlhan Varank'ın 15 Temmuz'un sembol isimlerinden birisi olduğunu belirterek, "Tabiki keşke o gün yaşanmasaydı ama Türk demokrasisini cumhuriyeti korumak adına canları pahasına mücadele ettiler. Bazıları şehit oldu, bazıları gazi ama onların sayesinde bugün ülkemiz demokratik bir şekilde yoluna devam ediyor. İnşallah yolumuza devam edeceğiz güçlü bir ülke olacağız, şehitlerimizi de rahmetle, minnetle her dakika her daim anmaya devam edeceğiz. Onun anısına Necati Bey Eğitim Fakültemiz hepinizin gördüğü gibi çok hoş, çok şirin, çok güzel bir okuma salonu adını yaşatmak adına, adı bir çok yerde yaşıyor hocamızın ama burada da fakültemizin bu köşesinde de yaşasın. Böyle güzel bir etkinlikle anılsın okuma salonu olarak kullanılsın. Ben dekanımızı ve yetkilileri de kutluyorum böyle bir düşünce ile hareket ettikleri için. İnşallah yeni şehitlerimiz olmadan Türkiye Cumhuriyeti yoluna devam edecek, büyümeye devam edecek" dedi.