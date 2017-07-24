24.07.2017 15:35:37

Şehit polis memuru toprağa verildi

İstanbul Esenler Otogarı çıkışında polis motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ertuğrul Taciroğulları, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Baba Mansur Taciroğulları, 'Oğlumuz şehit olarak bizi gururlandırdı' dedi.

İstanbul Esenler Otogarı çıkışında polis motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ertuğrul Taciroğulları, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip Kalem Kırdı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.



Okunan duaların ardından Vali Vekili Baha Başçelik, şehidin ailesine Türk bayrağı verdi. Bayrağı öperek alan acılı baba Mansur Taciroğulları, "Oğlumuzla gurur duyduk. Şehit olarak bizi gururlandırdı. Her ana ve babaya nasip olmaz. Allah bize layık gördü, mekanı cennet olsun. Devletimizden ve milletimizden razıyız. Çocuğumuzu İstanbul'dan kolaylıkla alıp gelebildik. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. İşimizi çok kolaylaştırdı. Vatanımız ve milletimiz her zaman var olsun. Türk olduğumuz için öğünüyoruz" diye konuştu.