18.07.2017 14:18:04

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da yaptığı uygulama sonrası dubaları topladığı esnada minibüsün çarpması sonucu şehit olan trafik polisi 41 yaşındaki Erkan Kurşun, memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından dün akşam saatlerinde Karaman'a getirilen polis memuru Erkan Kurşun'un cenazesi son kez Gazidükkan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Daha sonra Kurşun'un naaşı Karaman Devlet Hastanesi morgunu koyuldu.

Öğle saatlerinde hastane morgundan alınan şehit polisin cenazesi namazın kılınacağı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi. Cenaze namazına, şehidin ailesi, yakınları, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci tarafından kıldırılan namazının ardından şehit polis Erkan Kurşun'un cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında bulunan Polis Şehitliğinde dualarla defnedildi.