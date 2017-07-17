17.07.2017 15:48:44

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Tuzla'da polis ile şüpheli bir kişi arasında yaşanan kovalamacada vurularak şehit olan polis memuru Battal Yıldız'ın cenazesi memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Battal Yıldız'ın cenazesi ilk olarak Adsız Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Daha sonra şehit polisin naaşı cenaze namazının kılınacağı Nasreddin Hoca Meydanı'na getirildi. Cenaze töreni esnasında şehit polisin babası Hacı Ali Yıldız ile annesi Kezban Yıldız ve eşi Emine Yıldız gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin oğulları Hasan İlyas ile Mehmet de cenaze töreninde her şeyden habersiz yakınlarının kucağında bekledi. Cenaze töreni sırasında şehidin eşi tabutun başına gelip eşinin fotoğrafını vatandaşlara gösterip öperek tekrar tabutun önüne koydu. Şehit polisin büyük oğluna da cenaze töreni sırasında polis yeleği giydirildi. Öğle namazının ardından Battal Yıldız'ın öz geçmişi okunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından şehit polis memuru tekbirler eşliğinde omuzlarda götürüldüğü Akşehir Şehitliği'nde defnedildi.



Şehidin cenaze törenine, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya ve Akşehir ilçe protokolü, askeri erkan, şehit polisin mesai arkadaşları ve binlerce vatandaş katıldı.