17.02.2017 20:29:58

Şehit polis memuru Hasan Özdemir'in adı parkta yaşayacak

Nazilli'de geçtiğimiz ay görevi sırasında şehit olan Polis Memuru Hasan Özdemir'in ismi Yeşil Mahalle 622 sokak devlet hastanesi karşısındaki parkta yaşayacak.

Nazilli'de geçtiğimiz ay görevi sırasında şehit olan Polis Memuru Hasan Özdemir'in ismi Yeşil Mahalle 622 sokak devlet hastanesi karşısındaki parkta yaşayacak.Nazilli Belediyesi Meclis toplantısında Meclis üyelerinin oy birliği ile aldığı karar gerçekleşti. Nazilli Belediyesi şehidini unutmadı, unutturmamak için de Yeşil Mahalle 622 sokak, Devlet Hastanesi karşısındaki mevcut parka düzenlenen sade bir törenle Şehit Polis Memuru Hasan Özdemir'in ismini verdi.Geçtiğimiz ay görevi başında kaza sonucu şehit olan Polis Memuru Hasan Özdemir'in isminin verildiği park alanı içerisinde düzenlenen törene, Annesi Nihal Özdemir, Şehidin eşi Özlem Özdemir, oğlu Ogün Ali Özdemir, dayısı Ceyhan Atalay başta olmak üzere Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Garnizon Komutanı Üsteğmen Samet Demet, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu, Asayiş Büro Amiri İbrahim Yörük, Nazilli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin, Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş ve Gaziler ile İlçe Emniyet Teşkilatından Şehit Polis Hasan Özdemir'in mesai arkadaşları katıldı.Düzenlenen sade törende İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu Şehit Polis Hasan Özdemir ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim'den tilavetler ve dualar okudu. Bayrakla örtülmüş Hasan Özdemir isminin yazılı olduğu tabelanın kurdelesini Annesi Nihal Özdemir, Şehidin eşi Özlem Özdemir ile oğlu Ogün Ali Özdemir çözdü. Duygu dolu anların yaşandığı törende gururla metanet gösteren Şehidin ailesi Nazilli Belediye Meclis Üyeleri ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a defalarca teşekkür etti. Daha çok taze olan acılarını paylaşan ve törene katılan her kese teşekkürlerini sunan aile Hasan Özdemir isminin hiç unutulmaması için evlerine çok yakın olan bu parka verilmesinden dolayı çok büyük onur ve gurur duyduklarını söyledi.Ülke için canlarını veren tüm şehitleri minnetle andığını belirten Kaymakam İbrahim Küçük, "Şehit Polisimizin adının bu parka verilmesi Türk Milletinin ne kadar vefalı olduğu gösteriyor. Bu kararı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Şehit olmanın her kese nasip olmadığı ve ulaşılabilecek en büyük mertebe olduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Acımız çok büyük, acımız çok sıcak. Şehitler 7 göbek sonrasına ve 7 göbek öncesine şefaat etme yetkisine sahiptir. Onlar hayatımızın her noktasında rahmetle yad etmemiz gereken, önlerinde saygıyla eğilmemiz gereken, 'Bu ülke için neyini verebilirsin?' dediklerinde 'Ben canımı veriyorum' deyip, en kutsal en üst değerini veren kardeşlerimizdir. Siz şehit aileleri sizlerde çok önemli ve değerlisiniz. Çünkü sizler onların bizlere emanetisiniz. Bizim görevimiz ise sizlere sahip çıkmak ve şehidimizi unutmayıp, unutturmamaktır" diyerek bayrağı Şehidin Annesi Nihal Özdemir ile oğlu Ogün Ali Özdemir'e teslim etti.