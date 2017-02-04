04.02.2017 18:10:01

Şehit polis için mevlit okutuldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Özel Harekat Polisi Osman Yurt için şehadetinin birinci yıl dönümünde memleketi Sivas'ta mevlit okutuldu.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Özel Harekat Polisi Osman Yurt için şehadetinin birinci yıl dönümünde memleketi Sivas'ta mevlit okutuldu.Yurt için ailesi tarafından Ulu Cami'nde düzenlenen mevlite, Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, şehidin babası İsa Yurt, özel harekat polisleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Mevlit programı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Osman Yurt ile diğer şehitler için yapılan duayla sona erdi. Katılımcılara gül suyu ve şeker ikram edildi.