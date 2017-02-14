14.02.2017 15:25:02

Şehit Polis Hasan Bilgin Kan Alma Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi

Zonguldak'ta Şehit Polis Hasan Bilgin Kan Alma Biriminin açılışı gerçekleştirildi.

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Zonguldak'ta Şehit Polis Hasan Bilgin Kan Alma Biriminin açılışı gerçekleştirildi.Kızılay Kan Merkezi Zonguldak İl Müdürlüğü tarafından Terakki Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Hasan Bilgin Kan Alma Biriminin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Vali Ali Kaban, Şehit Polis Hasan Bilgin'in babası Yaşar Bilgin ve protokol üyeleri katıldı.Zonguldak'ta yıllık 20 bin ünite kan bağış hedefinin olduğunu ifade eden Genel Sekreter Hüseyin Can, "Türkiye'de bu gün kan ihtiyacı iki buçuk milyon ünite. Bunun yüzde 90'ının karşılanır duruma geldi. Kan bağışçılarımız periyodik hale gelirse sistem oturmuş oluyor" diye konuştu.Zonguldak Valisi Ali Kaban ise kan alma biriminin adına Şehit Polis Hasan Bilgin'in verilmesinin anlamlı olduğuna dikkat çekti.