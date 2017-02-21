21.02.2017 12:49:59

Şehit polis Fethi Sekin'in adı Eyüp'te yaşatılacak

İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen hain saldırıda büyük bir katliamı canı pahasına önleyen kahraman şehit polis Fethi Sekin'in adı, Eyüp'te yapılan bir parka verildi. Açılışa katılan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 'Bu parka gelip onun ismini görenler onun fedakarlığını, bu millet ve devlet için canını feda etmesini hissetsin istiyoruz' dedi.

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İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen hain saldırıda büyük bir katliamı canı pahasına önleyen kahraman şehit polis Fethi Sekin'in adı, Eyüp'te yapılan bir parka verildi. Açılışa katılan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Bu parka gelip onun ismini görenler onun fedakarlığını, bu millet ve devlet için canını feda etmesini hissetsin istiyoruz" dedi.Eyüp Belediyesi, İzmir Adliyesi önünde canı pahasına büyük bir katliamı önleyen şehit polis Fethi Sekin'in adını, Göktürk Mahallesinde yapılan bir parka düzenlenen törenle verdi. Törene, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Elazığ Dernekler Federaysonu Başkanı Faik İçmeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.Eyüp Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmaların ardından şehit polis Fethi Sekin'in adı verilen parkın açılış kurdelesi kesildi. Başkan Aydın ve beraberindeki heyet, parkı gezerek yapımı hakkında bilgi aldı. Halis Kutmangil Anadolu Lisesi Basketbol Takımı ise küçük bir gösteri düzenledi. Başkan Aydın da basketbol topunu eline alarak gösteriye katıldı."Yeni Fethi Sekin'ler yetişsin istiyoruz"Parkın isminin çok önemli olduğunu dile getiren Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Bu parka şehit polis Fethi Sekin'in ismini verdik. Fethi Sekin bu milletin kahraman ve şerefli bir evladı. Onun isminin bu parkta yaşamasını istedik. Bir semboldür, bu parka gelip onun ismini görenler onun fedakarlığını, bu millet ve devlet için canını feda etmesini hissetsin istiyoruz. Yeni Fethi Sekin'ler yetişsin istiyoruz" şeklinde konuştu.