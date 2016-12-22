22.12.2016 23:51:57

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın naaşı Tokat'a getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'daki operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi.

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'daki operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi.Gaziantep'ten uçakla Samsun Çarşamba Havalimanına getirilen şehit Ali Sezai Yalçın'ın naaşı karayoluyla Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. Erbaa Devlet Hastanesi önünde şehidi, yakınları ile Erbaa Kaymakamı Abdulkadir Demir ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Şehit Ali Sezai Yalçın hastanenin morguna konuldu. Şehidin cenazesi yarın cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından ilçe şehitliğinde toprağa verilecek.