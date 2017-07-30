30.07.2017 23:02:58

Şehit Piyade Er Akyıldız'ın cenazesi memleketine getirildi

Hakkari'de silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurularak şehit düşen Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız'ın cenazesi memleketi Kütahya'ya getirildi.



Askeri uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilen cenazeyi, şehit Akyıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Nayir, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş karşıladı.



Törende, şehidin babası Ahmet ve annesi Umahan ile asker ağabeyi İsmail Akyıldız gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alınmasının ardından, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Akyıldız'ın naaşı, Ulu Cami'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kütahya Hava Şehitliğinde toprağa verilecek.



Hakkari-Van karayolunun güvenliğini sağlamak amacıyla Çukurca ilçesi Testere Dağı yakınlarında görev yapan personelin değişimi sırasında bir asker, yanlışlıkla Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız'ı silahla yaralamıştı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Akyıldız burada şehit düşmüştü.





