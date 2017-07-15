15.07.2017 20:16:06

Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşinden 15 Temmuz açıklaması

Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, 'Halkıyla, devletiyle, milletiyle bir bütünlük oluştu. Nasıl Çanakkale'de yeniden dirildiysek 15 Temmuz'da da yeniden dirildik.' dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine ziyaretçi akını devam ediyor.

Şehidin kabri başında ziyaretçileri karşılayan Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir tarafından gelenlerin ağabeyinin kabrini ziyaret etmesinin kendilerini gururlandırdığını bildirdi.

Vatandaşların bu davranışlarıyla şehitlerine sahip çıktığını belirten Halisdemir, "Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da nasıl demokrasisine sahip çıktıysa şimdi de şehitlerine sahip çıkıyor. Halkımızdan Allah razı olsun, bizleri yalnız bırakmadılar. Akın akın insanlar geliyor, bu bizi ayrıca mutlu ediyor." dedi.

Halisdemir, 15 Temmuz'u unutmanın geçmişi ve tarihi unutmakla eş değer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milletimiz, 15 Temmuz'u da şehitlerini de gazilerini de unutmadı. Biz tek devlet, tek millet, tek bayrağız. Biz tek yumrukuz. Bizi kimse bölemez, hamd olsun biz Türküz, biriz, beraberiz. Şehidimiz ayrımsız, Laz'ıyla, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Türk'üyle bir bütün olarak sembol oldu. Yeniden dirilişimizin sembolü. 15 Temmuz yeniden diriliştir. Ülkemiz için acı oldu, kanlı oldu ama beyaz bir sayfa açıldı. Halkıyla, devletiyle, milletiyle bir bütünlük oluştu. Nasıl Çanakkale'de yeniden dirildiysek 15 Temmuz'da da yeniden dirildik."

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler,Ömer Halisdemir'in kabri başında dua ediyor.