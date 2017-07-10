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Şehit Ömer Halisdemir için yola çıktılar
10.07.2017 15:48:14

Şehit Ömer Halisdemir için yola çıktılar

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ulaşmak için 250 bisikletli Arnavutköy'den Niğde'ye yola çıktı.

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1'inci yıl dönümünde Arnavutköy Belediyesi Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu düzenlendi. Vadi Park'tan start alan etkinliğe; Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini anmak amacıyla aralarında milli sporcuların da bulunduğu 250 profesyonel bisikletçinin katıldığı tur, havadan drone ile görüntülendi. Arnavutköy'de startı verilen tur kapsamında sporcular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelerek burada şehitler ve gaziler için dua etti. Sporcular, 15 Temmuz gecesi köprüde yaşanan olayların unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek yollarına devam etti.

Genç yaşlı çok sayıda sporcunun katıldığı turda sporcular Arnavutköy'den Niğde'ye Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine kadar yaklaşık 800 kilometre pedal çevirecek. Başkan Baltacı İstanbul'dan yola çıkan sporculara kabre götürmeleri için toprak verirken sporcular, tur boyunca geçecekleri 6 ilden toprak alarak bu toprakları Şehit Demir'in kabrine ulaştıracak.

"BİSİKLETÇİLERİMİZ NİĞDE'YE KADAR ÖMER HALİSDEMİR BİSİKLET TURU'NU GERÇEKLEŞTİRECEK"

15 Temmuz hain darbe girişiminin tüm nesillere en doğru şekilde anlatılması için etkinliklere devam edeceklerini ifade eden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Ömer Halisdemir ismi 15 Temmuz kalkışmasın karşı ortaya konulan kahramanlık destanın en önemli en sembol ismi. Özellikle gençlere sunulması ve kalıcı hale getirilmesi konusunda yapılmış olan bir çalışma. Bugün burada bisikletçilerimiz Niğde'ye kadar Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nu gerçekleştirecek. Hedefimiz bunun kalıcı hale getirilmesi. 6 vilayetimize uğrayarak bu yolculuk sürecek, o ile ait toprakla birlikte şehidimizin huzuruna gidilecek. Maalesef kendi güvenlik kuvvetlerine sıkılan kurşunların karargahı olan Özel Kuvvetler Komutanlığı 'na da uğranarak Niğde'de yolculuk sonlandırılacak" diye konuştu.

"ÖMER HALİSDEMİR ÇOK BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ GÖSTERDİ"

Ömer Halisdemir gibi bir kahraman için pedal çevirmekten gurur duyduğunu ifade eden Muzaffer Efendioğlu, "15 Temmuz şehitlerimiz, Ömer Halisdemir için bizim için çok önemli bir gün. Bu önemli günde çok büyük bir organizasyon yapıyoruz buradan Ömer Halisdemir'in evine kadar bisiklet süreceğiz. İnşallah kazasız belasız gider geliriz. Ömer Halisdemir çok büyük bir kahramanlık örneği gösterdi Türk milletinin tarihinde olduğu kahramanları gibi Ulubatlı Hasan gibi diyorum. İnşallah mekanı cennet olsun ruhu şad olsun. Onun anısına yaptığımız bu organizasyona katılmaktan gurur duyuyorum" dedi.

"ÖMER HALİSDEMİR İÇİN BİZ NE YAPSAK AZDIR"

Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz gecesi Türk milleti için kendini feda ettiğini dile getiren engelli sporcu Hayati Yiğitoğlu, "Niğde'ye kadar gidecek olan arkadaşlarımın yanında köprüye kadar pedal çevireceğim. Ben öncelikle Arnavutköy Belediyesi'ni takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Ömer Halisdemir için biz ne yapsak azdır. Terimizi, yaşımızı akıtacağız, o bu vatan için kanını, canını her şeyini verdi. Bizde hu vatan için elimizden ne geliyorsa karınca misali ben engelli bir sporcu olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Sadece bu turda değil biz vatan için hazırız. O günde biz ülkemizi yeniden kurtardık dolayısıyla 15 Temmuz'un gönlümüzdeki yeri apayrı" şeklinde konuştu.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken duygulandığını dile getiren Vedat Koç, "Bu organizasyon benim için hiçbir şey çünkü burada bizim birçok insanımız şehit oldu, gazi oldu bizde sokaklardaydık lakin biz o mertebeye ulaşamadık. Bu anma programında bizde elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradan Niğde'ye Ömer Halisdemir'i anmak için bisiklet turu düzenleniyor ve burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.


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