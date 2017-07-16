16.07.2017 15:33:13

Şehit öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde örgüt mensupları tarafından yolu kesilerek aracı yakılan ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, olaydan bir ay sonra memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Okulların kapanmasının ardından 16 Haziran'da baba ocağı Gümüşhane'nin Torul ilçesine gitmek üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda örgüt mensupları tarafından yolu kesilen Necmettin Yılmaz'ın (23) aracı yakılmış ve kendisinden haber alınamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Pülümür Deresi'nde bulunan erkek cesedinin DNA testi ve otopsi sonucu Yılmaz'a ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından hüzünlü bekleyiş sona erdi. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde resmi tören düzenlendi. Torul Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Gümüşhane Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş, Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Torul Kaymakamı Mustafa Karali, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Şiran Kaymakamı Murat Özdemir, Kürtün Kaymakamı Mehmet Durgut, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Belediye Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, sendika temsilcileri, eğitim camiasının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



MİLLİ EĞİTİM MEŞALESİ SÖNMEYECEK



Törende konuşan Bakan İsmet Yılmaz, milletin birliğini ve geleceğini hedef alan bu alçakça saldırıların asla amacına ulaşamayacağını, terörün döktüğü kanda boğulacağını ve Necmettin Yılmaz'ın hesabının mutlaka sorulacağını söyledi. Terörün Türkiye'de hiçbir zaman kazanamayacağını ve kaybetmeye mahkum olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz, "Ülkemizi bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler. Eğitim ailemizi milletine hizmet yolundan bir adım geriye adım attıramayacaklar. Hepimizi derin bir acıya boğan, eğitime ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine yapılan bu terör saldırısını lanetliyor, şehit öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesi ve Milli Eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Bu millet kendisi için çalışanları unutmaz. Eksik bıraktıklarını yeni öğretmenler de yapmaya devam edecek. Milli eğitim meşalesi sönmeyecek, bayrağı düşmeyecek, elden ele aktarılacak ve ülkemizin aydınlık yarınlarına olan inancımız hiçbir zaman eksilmeyecek. 80 milyon birlik ve kardeşlik içerisinde ülkemizin yarını daha iyi daha güzel yapmak adına durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek. Bizim şehitlerimize olan borcumuz da budur. Öğretmenimizin anısını yaşatacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.



TERÖRİSTLER ÖĞRETMENİMİZİN CANINA KAST ETME ALÇAKLIĞINI GÖSTERDİ



Gümüşhane Valisi Okay Memiş ise tam da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde vatan ve millet aşkıyla ülkesi için çırpınan genç öğretmeni henüz mesleğine doyamadan ebediyete uğurladıklarını belirterek, "Teröristler, tek suçu o gün o yoldan geçmekte olan öğretmenimizin dahi canına kast etme alçaklığını gösterdiler. Bu alçak saldırı eli kanlı terör örgütünün hiçbir insanlık değerine sahip olmadığını bir kez daha ispat etmiştir. Bilinmelidir ki bu tür hain saldırılar ülkemizin yarınlarını daha iyi yapmak adına fedakar ve kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi, tüm kamu görevlilerimizi asla yıldıramayacaktır. Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" diye konuştu.



Tören sırasında şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın annesi Gülay ve kız kardeşi Yasemin Yılmaz tabutuna ve fotoğrafına sarılarak ağıtlar yakarken, fenalık geçiren akrabalarına alanda bulunan sağlık görevlileri müdahale etti. Baba Hamit ve ağabey Ahmet Yılmaz'ın da hazır bulunduğu törenin ardından Yılmaz için Merkez Yeni Camii'nde cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Ercan Aksu'nun kıldırdığı cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Yılmaz'ın naaşı, toprağa verilmek üzere doğduğu yer olan Demirkapı köyü Merkez Mahallesi'ne götürüldü.