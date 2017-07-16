SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Şehit öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
16.07.2017 15:33:13

Şehit öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde örgüt mensupları tarafından yolu kesilerek aracı yakılan ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, olaydan bir ay sonra memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Okulların kapanmasının ardından 16 Haziran'da baba ocağı Gümüşhane'nin Torul ilçesine gitmek üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda örgüt mensupları tarafından yolu kesilen Necmettin Yılmaz'ın (23) aracı yakılmış ve kendisinden haber alınamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Pülümür Deresi'nde bulunan erkek cesedinin DNA testi ve otopsi sonucu Yılmaz'a ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından hüzünlü bekleyiş sona erdi. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde resmi tören düzenlendi. Torul Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Gümüşhane Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş, Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Torul Kaymakamı Mustafa Karali, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Şiran Kaymakamı Murat Özdemir, Kürtün Kaymakamı Mehmet Durgut, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Belediye Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, sendika temsilcileri, eğitim camiasının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MİLLİ EĞİTİM MEŞALESİ SÖNMEYECEK

Törende konuşan Bakan İsmet Yılmaz, milletin birliğini ve geleceğini hedef alan bu alçakça saldırıların asla amacına ulaşamayacağını, terörün döktüğü kanda boğulacağını ve Necmettin Yılmaz'ın hesabının mutlaka sorulacağını söyledi. Terörün Türkiye'de hiçbir zaman kazanamayacağını ve kaybetmeye mahkum olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz, "Ülkemizi bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler. Eğitim ailemizi milletine hizmet yolundan bir adım geriye adım attıramayacaklar. Hepimizi derin bir acıya boğan, eğitime ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine yapılan bu terör saldırısını lanetliyor, şehit öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesi ve Milli Eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Bu millet kendisi için çalışanları unutmaz. Eksik bıraktıklarını yeni öğretmenler de yapmaya devam edecek. Milli eğitim meşalesi sönmeyecek, bayrağı düşmeyecek, elden ele aktarılacak ve ülkemizin aydınlık yarınlarına olan inancımız hiçbir zaman eksilmeyecek. 80 milyon birlik ve kardeşlik içerisinde ülkemizin yarını daha iyi daha güzel yapmak adına durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek. Bizim şehitlerimize olan borcumuz da budur. Öğretmenimizin anısını yaşatacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

TERÖRİSTLER ÖĞRETMENİMİZİN CANINA KAST ETME ALÇAKLIĞINI GÖSTERDİ

Gümüşhane Valisi Okay Memiş ise tam da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde vatan ve millet aşkıyla ülkesi için çırpınan genç öğretmeni henüz mesleğine doyamadan ebediyete uğurladıklarını belirterek, "Teröristler, tek suçu o gün o yoldan geçmekte olan öğretmenimizin dahi canına kast etme alçaklığını gösterdiler. Bu alçak saldırı eli kanlı terör örgütünün hiçbir insanlık değerine sahip olmadığını bir kez daha ispat etmiştir. Bilinmelidir ki bu tür hain saldırılar ülkemizin yarınlarını daha iyi yapmak adına fedakar ve kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi, tüm kamu görevlilerimizi asla yıldıramayacaktır. Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" diye konuştu.

Tören sırasında şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın annesi Gülay ve kız kardeşi Yasemin Yılmaz tabutuna ve fotoğrafına sarılarak ağıtlar yakarken, fenalık geçiren akrabalarına alanda bulunan sağlık görevlileri müdahale etti. Baba Hamit ve ağabey Ahmet Yılmaz'ın da hazır bulunduğu törenin ardından Yılmaz için Merkez Yeni Camii'nde cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Ercan Aksu'nun kıldırdığı cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Yılmaz'ın naaşı, toprağa verilmek üzere doğduğu yer olan Demirkapı köyü Merkez Mahallesi'ne götürüldü.


    YORUM YAZ
Macron: Nazilerle iş birliği yaptık
Macron: Nazilerle iş birliği yaptık
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1942 'Vel d'hiv''de yaşanan ve 13 bin kişinin Nazi kamplarına dağıtıldığı olayda Fransa'nın Nazilerle yaptığı işbirliğini kabul etti.
16.07.2017 16:17:35
Beşiktaş'a Gignac'tan olumsuz yanıt
Beşiktaş'a Gignac'tan olumsuz yanıt
Beşiktaş, Gignac için kulübü Tigres ile yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamadı. Meksika ekibi siyah-beyazlıların teklifine olumsuz yanıt verdi.
16.07.2017 16:14:39
Talisca'nın cezası belli oldu
Talisca'nın cezası belli oldu
Beşiktaş yönetiminin, kampa 10 gün geç katılan Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'ya para cezası vereceği belirtildi.
16.07.2017 16:12:55
Karadeniz'in ilk güneş enerji santrali oraya kuruluyor
Karadeniz'in ilk güneş enerji santrali oraya kuruluyor
Giresun’da kurulacak olan güneş enerji santrali ile Türkiye'nin en önemli giderlerinden biri olan enerji ithalatı azaltılıp ülkeye yıllık 400 bin dolardan fazla döviz kazancı sağlanacak.
16.07.2017 16:04:25
ABD'de Trump protestosu
ABD'de Trump protestosu
ABD genelinde 'Trump/Pence Rejimi Gitmeli!' başlıklı gösteriler düzenlendi. Faşizm karşıtı 'RefuseFascism' grubu üyleri, ülkenin 15 büyük kentinde Trump'ın Müslümanlara, kadınlara ve siyahi Amerikalılara yönelik tutumunu protesto etti.
16.07.2017 16:00:22
Sahte dosyayla devletten yıllarca maaş almışlar!
Sahte dosyayla devletten yıllarca maaş almışlar!
Diyarbakır'da sahte raporlarla düzenledikleri dosyalarda kendilerini engelli gösterip, yıllarca devletten haksız yere maaş aldıkları tespit edilen 86 kişiye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli tutuklandı.
16.07.2017 15:53:00
Taliban 8 askeri kaçırdı!
Taliban 8 askeri kaçırdı!
Taliban 8 Afgan askerini kaçırdı. Taliban'dan yapılan açıklamada, askerlerin kaçırıldığı ve karakolun kontrolünün de ele geçirildiği iddia edildi.
16.07.2017 15:51:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan’dan şehitler köprüsünde önemli açıklamalar! İşte konuşmanın tamamı..
Erdoğan’dan şehitler köprüsünde önemli açıklamalar! İşte konuşmanın tamamı..
Dünyanın gözü Türkiye'de! BBC canlı yayında böyle duyurdu
Dünyanın gözü Türkiye'de! BBC canlı yayında böyle duyurdu
Amerikan Wall Street Journal gazetesinde FETÖ rezaleti
Amerikan Wall Street Journal gazetesinde FETÖ rezaleti
GSM operatörlerinden ücretsiz wifi hizmeti
GSM operatörlerinden ücretsiz wifi hizmeti
FETÖ'cüler Sırbistan'da camiden kovuldu
FETÖ'cüler Sırbistan'da camiden kovuldu
15 Temmuz'un yıldönümünde Türkiye meydanlarda - Canlı Yayın
15 Temmuz'un yıldönümünde Türkiye meydanlarda - Canlı Yayın
10 yıldır kimya Dalında Araştırmacı Mehmet Çınar Kanser Dahil Toplam 38 Hastalığa Çare Buldu
10 yıldır kimya Dalında Araştırmacı Mehmet Çınar Kanser Dahil Toplam 38 Hastalığa Çare Buldu
O ülkeden anlamlı 15 Temmuz mesajı
O ülkeden anlamlı 15 Temmuz mesajı
Filistin hükümetinden İsrail'e çağrı
Filistin hükümetinden İsrail'e çağrı
Osmanlı, devlete baş kaldıranları böyle infaz ediyordu
Osmanlı, devlete baş kaldıranları böyle infaz ediyordu
'Yerim destanınızı' diyen gazeteci yakalandı
'Yerim destanınızı' diyen gazeteci yakalandı
Robert Amsterdam 'FETÖ' kitabını tanıttı
Robert Amsterdam 'FETÖ' kitabını tanıttı
SON YORUMLANANLAR
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları