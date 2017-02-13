13.02.2017 13:52:28

Şehit Murat Özer'in adı ölümsüzleştirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Özer'in adı, Yukarısöğütönü Mahallesi'nde bulunan parka verildi.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Özer'in adı, Yukarısöğütönü Mahallesi'nde bulunan parka verildi.20 Ekim 2016 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçes Güven Dağı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Özer'in adı, Yukarısöğütönü Mahallesi 937. ve 932. sokakların birleştiği yerde bulunan 9 bin 844 metrekarelik parka verildi. Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkın tabelasını değiştirdi.Parkta buluşan şehidin babası Mıstık Özer ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bir süre sohbet etti. Parka şehit oğlunun verilmesine oldukça duygulanan baba Mıstık Özer, "Başkanımız Ahmet Ataç geldi, çok memnun olduk. Yaptığı işlerden dolayı çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Bu, oğlumuz için, mahallemiz için bir anı oldu çok teşekkür ederim" dedi.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise duygularını şöyle ifade etti;"Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Özer'i geçen yıl kaybetmiştik. Yukarısöğütönü Mahallesi'nde defnetmiştik. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Kolay bir şey değil. Birlikte karar verdik, Yukarısöğütönü Mahallemizin önündeki bu uzun parka kendisinin ismini verdik. Burada adı yıllarca yaşayacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi dileğimiz 'Yurtta sulh, cihanda sulh' olmasıdır. Dileğimiz ülkemiz, barış içindeki günlere kavuşur."