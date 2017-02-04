04.02.2017 17:21:34

Şehit madenci aileleri yardım istiyor

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Soma ve Ermenek'teki maden facialarının ardından çıkan yasadan Zonguldak'taki 700 kadar şehit madenci ailesinin de yaralanması için şu ana kadar çalmadıkları kapı, yapmadıkları girişim kalmadığını belirterek, haklarının verilmesini istedi.

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Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Soma ve Ermenek'teki maden facialarının ardından çıkan yasadan Zonguldak'taki 700 kadar şehit madenci ailesinin de yaralanması için şu ana kadar çalmadıkları kapı, yapmadıkları girişim kalmadığını belirterek, haklarının verilmesini istedi.Zonguldak Maden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Armutlucumalılar Derneği Başkanı Şenol Akyol, Çaylıoğlu ve Civar Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Muhittin Karabulut, Kdz. Ereğli Köyleri ve Maden İşçileri Derneği Başkanı Abdullah Demircan ve bazı şehit madenci yakınları ile birlikte dernek binasında basın toplantısında düzenledi.Yiğit: "2002 yılından beri mücadele ediyoruz"Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yiğit, Zonguldak'ta ki şehit ailelerinin sanki haklarını Soma'daki maden faciasından sonra istemeye başlamış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, kendisinin bu konuyu 2002 yılından bu yana sürekli gündeme getirdiğini söyledi. Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada "Şehit madenci yakınlarının kamuda istihdam edilmesi konusunu 2002 yılından beri her platformda dile getirdik. Dönemin Başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanımız Soma'da yaşanan faciadan sonra tüm maden şehitlerinin sivil şehit sayılacağını söyledi. Soma yasası, Soma ile sınırlı tutuldu ve bu olay Türkiye'de ki diğer şehit ailelerini derinden üzdü. Bize söylenen 'yasa geriye işlemezmiş.' Ama 2004 yılında 5233 sayılı kanun çıkarıldı ve Doğu'da terörle mücadele edip zarar uğrayanlar için 1987 yılına kadar geriye gidip kapsadı da, bu maliyet olmuyor da, 700 şehit madenci yakını maliyet mi oluyor?" diye sordu."Bizim çocuklarımızda yetim kaldı"7 Ocak 2013 tarihinde TTK'ya bağlı Kozlu Müessesesi'nde meydana gelen maden kazasında eşi Köksal Kadıoğlu'nu kaybeden bir çocuk annesi Remziye Kadıoğlu ise Zonguldaklı olarak kaderlerine terk edildiklerini belirterek, Soma'da ki çocuklar gibi Zonguldak'taki maden şehitlerinin çocuklarının da yetim kaldığını söyledi. Kadıoğlu konuşmasında "2013'teki yasadan bizler de yararlanmak istiyoruz. Sayın Zonguldaklı olarak kaderimize terk edildik. Açlık grevi ise açlık grevi. Soma'da çocuklar nasıl yetim kaldı ise bizim çocuklarımız da yetim kaldı. Bizim içimizde bir sürü mağdur olan insanlar var. 800 lira ile geçinmeye çalışanlar var. Gelsinler, görsünler, Zonguldaklı olarak bize sahip çıksınlar. Neden Zonguldak'ı sahipsiz bırakıyorlar" dedi.Şehit madenci aileleri basın toplantısının ardından yapacakları eylemlere ilişkin olarak durum değerlendirmesi yaptı.