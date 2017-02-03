03.02.2017 22:32:06

Şehit komando memleketine uğurlandı

Kayseri'de 17 Aralık'ta meydana gelen terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Komando Onbaşı Mesut Yaşar, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

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Kayseri'de 17 Aralık'ta meydana gelen terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Komando Onbaşı Mesut Yaşar, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan özel halk otobüsüne bombalı araçla düzenlenen hain terör saldırısında 14 asker şehit olurken, 55 asker de yaralanmıştı. Saldırının ardından yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alınan Komando Onbaşı Mesut yaşar (25), 48 günlük yaşam mücadelesini kaybederek bugün şehit oldu. Şehit komando için 12. Hava Üst Komutanlığında tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Komando Yaşar'ın naaşı memleketi Gaziantep'e gönderildi.Törene Vali Süleyman Kamçı, belediye başkanları, şehidin yakınları, askeri erkan ve emniyet mensupları katıldı.